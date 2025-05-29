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中共稱遭台灣駭客攻擊　綠曝實際數據：作賊喊捉賊、打人喊救人

▲▼中國稱遭台灣駭客攻擊。（圖／民進黨提供）

▲中國稱遭台灣駭客攻擊。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

中國官媒日前稱廣州一間科技公司遭到網路攻擊，而該網路攻擊是來自台灣「民進黨當局」的駭客組織，「能力屬於三流」，對此，民進黨28日回應，中共政法委無端指控台灣發動對中國的網路攻擊，但所謂證據，係截取網路上公開圖片片段，經刻意拼湊後便武斷下結論，毫無可信度。這是一起政治操作性極高的錯誤指控，完全背離事實，意圖轉移國際社會對中共長期進行跨國網攻與認知戰的關切與譴責，「做賊喊捉賊，打人喊救人」。

中國國台辦發言人陳斌華表示，近年來在民進黨指使之下，台灣資通電軍「頻繁」對大陸網路系統破壞，宣傳台獨等活動，對大陸網陸空間安全等造成干擾，性質極其惡劣，「下一步公安機關將堅決維護國家安全和企業、人民合法正當權益，依法對上述人員公開通緝，借助各類司法渠道，堅決予以打擊。」

對於中共指控，民進黨中國部指出，這是一起政治操作性極高的錯誤指控，完全背離事實，意圖轉移國際社會對中共長期進行跨國網攻與認知戰的關切與譴責。中共所謂證據，係截取網路上公開圖片片段，經刻意拼湊後便武斷下結論，手法粗糙且毫無可信度。這種「指鹿為馬」的行徑，不僅顯示中共對資訊操作的慣性，更反映其以恐嚇恫嚇壓迫台灣民眾的蠻橫心態與戰略焦慮。

民進黨中國部說明，事實上，中共才是當今全球網路攻擊與數位滲透最具規模的威脅來源，其對台灣及各民主國家發動的網攻、資訊竊取、認知作戰與灰色地帶行動，早已為國際情報社群與資安研究機構所廣泛揭露。

民進黨中國部指出，今年四月，美國GTI智庫的報告便指出，台灣是印太地區「最常遭受中共網路侵擾的國家」；而今年一月，前美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，明確偵獲中國駭客組織干擾美國關鍵基礎設施的行為，將對駭客組織與協力者展開司法追訴與制裁。如今反以惡人先告狀之姿態進行指控，毫無國際信譽可言，形同作賊喊抓賊。

民進黨中國部強調，民進黨一貫主張兩岸應以對等、尊嚴與和平的方式進行交流互動。我們呼籲中共當局應拋棄冷戰思維與敵意作為，回歸和平對話與良性互動的正道。唯有停止對台恫嚇、終止資訊戰與軍事脅迫，兩岸才可能真正推動穩定、有序且具實質意義的交流。台灣將持續與國際民主夥伴合作，捍衛自由價值、資訊安全與區域和平。對於一切針對台灣的不實抹黑與資訊威脅，我們絕不容忍，必將堅定反制。
 

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