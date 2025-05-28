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東北女婿「請不要講台語」遭出征　國台辦：本是同根生，相煎何太急

▲▼東北人開店「請別講台語謝謝」遭青鳥出征　老闆道歉：正在跟家人學。（圖／翻攝threads）

▲陸籍女婿開店「請不要講台語謝謝」遭網友出征。（圖／翻攝threads）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

在嘉義開豆乳雞攤的一名陸籍女婿因廣告招牌板上寫著「請不要講台語」遭到部分網友出征，導致這名老闆暫停營業，引起輿論熱議。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（28）日在例行記者會上引用三國時代曹植的《七步詩》並提問，「台灣不是自誇最美的風景是人？」；「淳樸、善良、熱情、友好不是台灣社會的傳統美德？」；「萬望台灣各界同胞深思。」

據了解，這名在嘉義開店的大陸東北女婿，在攤位旁的看板上寫著，「不好意思！老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」然而，遭到部分網友的質疑，形成網路輿論的壓力。

這名老闆也在社群上致歉，並表示，「由於輿論壓力持續升高，擔心自己和家人會在營業期間遭受不友善言論攻擊，決定自2025年5月27日起暫時閉店休整，並計畫重新整理後再開業。」

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.5.28） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

對此，陳斌華表示，「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急！」兩岸同胞同根同源，是一家人，台灣同胞到大陸來，大陸同胞都是熱情相待，「我聽過不少台胞，包括昨天參加海峽兩岸中華文化峰會的台灣嘉賓代表，都感慨大陸同胞對我們好好，全世界對我們最好的就是大陸同胞。」

陳斌華指出，這位大陸配偶擺設相關告示牌，是為了方便與顧客溝通，台灣一些網友對此進行網暴，讓其被迫停業，毫無人性，我們對此表示強烈譴責，「對一位遠赴千里之外、為家人辛苦打拼的大陸配偶，難道不應該多一點包容和關愛嗎？台灣不是自誇最美的風景是人嗎？淳樸、善良、熱情、友好不是台灣社會的傳統美德嗎？台灣社會真的病了，何以至此？何人、何黨致之？萬望台灣各界同胞深思。」

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