快訊／「幽靈連署」延燒！北檢再傳「罷吳四騎士」釐清疑點

▲ 北檢今日下午傳喚「罷吳四騎士」中的陳冠安（右）、 滿志剛（左） 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、潘鳳威／台北報導

檢調偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案，近日提訊在押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，並傳喚多名黨工及志工。部分涉案人已坦承協助抄寫連署書。專案小組分析，部分個資疑似來自市議員張斯綱4年前發起的罷瑤連署。台北地檢署29日約談張斯綱，並諭知請回後，今（29）日下午再傳喚「罷吳四騎士」成員滿志剛、陳冠安、劉思呤、劉女丈夫林叡、賴苡任及領銜人李孝亮等人，釐清罷免案連署造假疑雲，部分人士已抵達北檢接受檢方偵訊。

據了解，2021年美國萊豬爭議風波中，各地傳出罷免「萊豬綠委」的聲浪，當時只有台中立委陳柏惟遭罷免，而台北市立委吳思瑤的罷免案雖未成功，但張斯綱也協助募集了上千份的連署書。

台北地檢署根據中選會告發移送內容，懷疑國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，合計有數百分民眾連署有遭偽造，甚至連署人已死亡的「幽靈連署」弊端，北檢4月、5月間發動3波搜索約談，已有台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文3人遭羈押禁見。

檢調根據相關筆跡鑑定持續約談相關黨工、志工，加上有人到案後坦承協助抄寫謄錄，專案小組為追查這些幽靈名單來源，進一步比對發現，其中部分連署書上的個資，與當年張斯綱參與的罷萊豬立委案相符，為了釐清真相，因此約談張斯綱先到調查局製作筆錄後，近中午時間移送北檢接受檢察官複訊，檢方訊後諭知張斯綱請回。

稍早，檢方再傳喚「罷吳四騎士」成員滿志剛、陳冠安、劉思呤、劉女丈夫林叡、賴苡任及領銜人李孝亮等人，以進一步釐清罷免案連署造假的疑點。