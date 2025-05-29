台中快篩這裡買！市府列出281間藥局庫存量　僅13間有貨

▲台中市衛生局在官網最新消息中更新台中市藥局快篩試劑存貨統計，方便民眾上網查詢。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

全台掀起快篩缺貨潮，民眾怨聲載道，逼得衛福部長邱泰源出面道歉，表示已先鋪貨三大超商、連鎖藥局，民眾可先至連鎖藥局及超商購買。但是台中市政府衛生局統計，全市內的281家藥局，當中僅有13家藥局，有供貨快篩，分別位在大里、大雅、北屯、西屯等9個行政區，部分行政區甚至區內所有藥局都無快篩，成了快篩孤兒。

台中市衛生局在網站上公告有提供有庫存以及有意願進貨快篩的藥局，全台中市281家藥局中有13家藥局有供貨快篩，包括大里2家、大雅1家、太平1家、西屯1家、沙鹿2家、南區2家以及烏日1家、豐原1家；但包括霧峰、西區、北區、東區、中區、梧棲、南屯等行政區，區內藥局幾乎都沒賣快篩，成了快篩孤兒。

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記者隨機撥打三家有供貨的藥局，當中有兩家已經在今天賣完快篩，其中一家回答還會再進貨、另一家則表示都還在評估中。

實際上，除了中央管制，導致各通路數量不多，無法每家門市都有快篩外，藥局業者態度也很重要；據悉，由於先前快篩大缺貨時，各通路門市瘋狂囤貨，未料之後疫情降溫、需求減少，成了到處都有免費快篩發放、領取，沒人要買快篩的情況下，讓各藥局庫存過剩，結果快篩放到過期無法賣出，業者得自己吸收成本，讓這次通路保持觀望、審慎評估的態度。