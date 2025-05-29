沒打過新冠疫苗「過得如何？」　釣出0針神人：還沒中鏢過

▲2021年新冠大爆發，國人接種疫苗防重症。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

疾管署副署長羅一鈞預估，這波疫情高點單周就診恐達20萬人次，直逼前年剛解封時的疫情高峰，關鍵原因就在於變異株傳播力強，加上過去一年沒有疫情流行。而有網友發問，至今仍有人未打疫苗且都沒事嗎？留言釣出不少0針神人，有些甚至沒確診過，「沒打過+沒中過，兩夫妻都這樣！」

一名網友看到現在新冠肺炎大流行，於是在Threads發問「有人從沒打過新冠疫苗，現在還活得好好的嗎？」

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文章一出，不少網友坦言沒打過新冠疫苗，其中還不少是天選之人，「我沒打過，疫情爆發兩年後確診一次，很快康復，目前生龍活虎」、「我3歲女兒們沒打過，有確診一次，但只有發燒，隔天退燒就好了」、「我媽，沒打過新冠疫苗，也沒有確診過」、「沒打過+沒中過，兩夫妻都這樣」、「我們一家四口，有三人是一劑疫苗都沒打，全家都好好的，只確診過一次」、「我跟我兒子也0針，不敢面對副作用，目前還沒有確診過」、「我們全家9人0針都活好好的」、「1劑都沒有打，確診過一次，頭兩天只吃止痛藥，後續病程讓它自行走完並痊癒，無任何後遺症」、「我～其實中標過兩次，但最後都退燒復原了，平常還是會注意飲食均衡跟保健食品的補充，多運動還是有效的」。

留言串中，也有網友吐露難過案例，「我也是0針，之前有個同事年紀較大，50多歲罹患過癌症，但痊癒很多年，打完一個月內突然癌細胞復發，兩個月內過世，嚇到完全不敢打」、「婆婆打了之後不到一個月猝死，我們一家三口就不敢打了」、「朋友打了一堆後悔，出現掉頭髮、免疫系統疾病，容易感冒且不容易好，我們家完全沒事」、「家人打了結果變過敏體質」、「打了3劑、確診3次，免疫力明顯變差」。

不過這波新冠疫情來得又兇又猛，上周就醫已經突破4.1萬人次，翻倍上升。羅一鈞坦言目前國內這波新冠疫情上升非常快速，幅度超過原先預期，目前預期高峰比先前要往後，會落在6月底至7月初，暑假開始那周，屆時單周就診恐達15-20萬人次，會比去年疫情高峰就診還要更高，至於是否會比前年解封該年度的疫情還要高（高峰單周18萬餘人次），還有待觀察。

分析疫情來勢洶洶的原因，羅一鈞指出有2大因素，一是因為現在主流變異株NB.1.8.1的免疫逃脫強、傳播力高於其他變異株，加上這波疫情先前並未經歷冬季流行，讓國內接近1年沒有疫情，累積相當多沒感染的民眾。

羅一鈞表示，即將是端午連假可能出遊南來北往、人潮聚集，增加病毒交換機會，端午後一周的就診人次將成決定疫情高低的關鍵。為防範感染新冠，疾管署建議一般民眾3情形可自主戴口罩，分別是1.進入醫院、診所、長照機構等醫療照護機構，2.搭乘大眾運輸工具，3.人潮聚集的室內場所。

而感染新冠病毒後症狀像感冒、腸胃炎，相關疑似新冠之症狀有別於過去常見之發燒、乾咳、倦怠，呼吸急促之樣態，而出現以肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉等不適為主要症狀。