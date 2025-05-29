偷拍30女童！創意私房最變態「陳老師」判12年　盼交保照顧家人

▲創意私房「陳老師」今天遭判刑12年 。（ETtoday資料照／記者許權毅攝）



記者白珈陽／台中報導

中檢偵辦創意私房，其中犯行最惡劣、被會員尊稱「陳老師」的陳姓男子，擔任教職期間將女童帶回家，以裝有針孔的寶特瓶拍攝女童洗澡，時間長達9年，至少超過30名孩子受害。台中地院合議庭今天（29日）宣判，依對未滿14歲少女猥褻行為、散布猥褻行為等多罪，將他判處有期徒刑12年，可上訴。

陳男即將羈押期滿，原本今天延押庭排定的時間在宣判之後，不過合議庭在宣判之前，決定宣判與羈押庭的訊問一起進行，就將陳男傳喚到庭，因此陳也在場聆聽判決。合議庭宣判，陳處12年有期徒刑，可上訴。延押部分，陳主張自己要照顧家人、籌錢賠償，向法官請求交保，法院裁定候核辦。

檢警查出，陳將針孔攝影機裝在寶特瓶或芳香劑內，在放到補習班廁所偷拍學生以及同事如廁，更可惡的是，因陳男在學校內擔任代課老師，會有機會將學生帶到校外參加活動，活動結束後，竟將學生帶到家中洗澡，並預先在浴室安裝攝影機偷拍，被害人數達30人。

檢方去年偵結，涉犯刑法對於未滿14歲之少女為猥褻之行為、利用權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、製造、散布竊錄隱私部位影片、竊錄性影像、製造、散布不實性影像、製造兒少猥褻行為影片、製造兒少性影像、散布兒少性影像等罪嫌，求處15年刑期。