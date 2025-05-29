新冠快篩惡夢又來！邱泰源道歉喊鋪貨三大超商　真相直接打臉

▲新冠疫情捲土重來，民眾又面臨多年前買不到快篩的窘境。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

新冠疫情捲土重來，民眾又面臨多年前買不到快篩的窘境，就連診所醫師也在搶專業版快篩，「沒快篩，病患就算鼻孔朝著醫生，醫生也無能為力！」對於買不到快篩，衛福部長邱泰源道歉，表示已先鋪貨三大超商、連鎖藥局，民眾可先至連鎖藥局及超商購買。但實際上，並非所有門市都有快篩可買，以萊爾富為例，僅鋪貨在醫療院所的門市；另有超商業者透露，全台將陸續鋪貨，但確實量少，無法各點都有快篩劑。

新冠肺炎疫情再起，根據統計，上周就醫人數已突破4.1萬人次。疾管署推估，從5月底至8月初，2個月時間內總就醫人次恐達到170萬。由於中央政策規定，年滿65歲以上長者看診，才能免費快篩，一般民眾都必須自費才能在診所快篩，無快篩結果也無法取得抗病毒藥物，讓民眾焦急不已，四處找快篩，但卻處處撲空。

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實際上，超商業者坦言，雖是陸續鋪貨，但並非所有門市都會供貨快篩，以萊爾富為例，就僅以醫療院所內的門市以及部分指定門市才有販售。此外，先前有一說，民眾在美式賣場好市多買到快篩劑，對此，好市多官方也澄清回應，目前並沒有販售快篩，至於未來是否販售，還在評估中。

▲全家便利商店也火速在「全家APP地圖趣」新增「防疫用品專區」，提供快篩試劑、酒精、口罩與濕紙巾等四大類商品之即時庫存查詢功能。（圖／記者游瓊華翻攝）



為避免民眾白跑一趟，全家便利商店也火速在「全家APP地圖趣」新增「防疫用品專區」，提供快篩試劑、酒精、口罩與濕紙巾等四大類商品之即時庫存查詢功能，讓消費者可迅速查找鄰近店舖商品庫存。業者也強調，快篩試劑近期需求量較高，實際數量仍需以店舖現場庫存為主，後續將再陸續鋪貨上架。

而萊爾富也在官網設置快速查詢販售快篩試劑的門市，實際庫存依門市數量為主，亦可先致電至門市確認數量。下週二、6月3日會再進「泰博快速檢驗試劑1入」，數量有限售完為止。

診所醫師也透露，不少病患抱怨，跑了超商、藥局也都買不到家用，但連診所自己要買專業版快篩，也都必須排隊等配貨，「之前快篩沒到貨，病患就算鼻孔朝著醫生，醫生也無能為力！」