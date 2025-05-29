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大陸 大陸焦點 特派現場

殲-10C總師回母校演講成「小型簽名會」　笑著求饒：根本簽不完

▲大陸殲-10C戰機總師王海峰返回母校西北工業大學演講。（圖／翻攝光明網）

▲大陸殲-10C戰機總師王海峰返回母校西北工業大學演講。（圖／翻攝光明網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸戰機殲-10C在印度和巴基斯坦近期爆發的衝突過後爆紅，承擔整體設計任務的總設計師（總師）王海峰27日返回母校西北工業大學演講，受到該校同學們的熱烈追捧，甚至在演講結束後變成「小型簽名會」，儼然變成另類的追星活動。王海峰則是笑著求饒說，「簽不完，根本簽不完.....。」

▲大陸殲-10C戰機總師王海峰返回母校西北工業大學演講。（圖／翻攝光明網）

《光明網》報導，西北工業大學舉辦航空論壇，殲-10C總設計師，中國工程院院士王海峰來到現場，帶來了《航空科技發展與創新實踐體會》主題報告。

王海峰的專題演講內容以殲-10系列戰機、殲-20隱形戰機等重點型號的研發歷程，還跟同學們分享大陸在航空裝備技術領域的創新實踐與經驗，同時，他還結合自身成長經歷，勉勵該校同學將個人理想融入國家發展大局，積極投身於建設航空航天強國的使命。

演講結束後，只見同學們「人手一機」，拿著殲-10C的模型排著長隊等待給王海峰簽名留念，校園秒變「追星」現場，同學們的熱情也讓王海峰感到欣慰，他表示，「殲-10系列的成功，離不開宋文驄總師等很多人的付出，他只是接續者。」

據了解，巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）在印巴空戰數日後向議會證實，巴基斯坦空軍成功擊落5架印度戰機和1架無人機，這些戰果全由向大陸購入的殲-10C戰機取得，並已透過外交管道通報中國，期待雙方能進一步加強溝通與協作。

這份「難得」的成績單也讓殲-10C戰機的身價「水漲船高」，有著實戰經驗的殲-10C戰機更是在軍武銷售市場上獲得更多潛在買家的青睞。

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