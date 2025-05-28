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超越F-22、F-35　中共兵推：冷戰老兵B-52才是最大威脅

▲▼B-52H同溫層堡壘戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

▲B-52H同溫層堡壘戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

軍武中心／綜合報導

中國最新一項研究指出，美軍1950年代批量生產的B-52「同溫層堡壘」（B-52 Stratofortress）戰略轟炸機，挾帶著遠程打擊和攜帶核武器的能力，超越F-22及F-35等隱身戰機，被評為是對中共構成最大核威脅的美軍機種。

這份「兵推研究」是由《現代防禦技術》期刊所發布，空軍預警學院王秉傑領導的團隊，模擬美軍針對解放軍海軍艦隊或內陸目標的「滲透性反空作戰」（penetrating counterair operation）。結果顯示，B-52可從關島或迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）等基地發射AGM-86B巡航導彈，避開中共防空系統打擊其航母戰鬥群等海軍編隊，以及內陸的指揮中心、導彈發射井等關鍵設施，同時對中國「二次核反擊」戰略構成威脅。

研究進一步指出，儘管中國持續投資包含紅旗-9（HQ-9）中遠程防空導彈和俄制S-400等防空系統，但美國這款「冷戰老兵」B-52戰略轟炸機能夠發射遠程巡航導彈，還具備攜帶多達7萬磅（約3萬1750公斤）武器的強大能力，包含「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）等精確制導武器，兼具核與非核打擊任務，讓中國的防禦部署更為複雜。

▼解放軍紅旗-9B導彈。（圖／翻攝自央視）

解放軍慶祝建軍90周年大閱兵，多達40%裝備為首次公開亮相。圖為紅旗-9B地空導彈。（圖／翻攝自央視）

此外，超過8800英里（約1萬4200公里）的最大航程，讓B-52可從關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base），或印度洋的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）基地等安全地點起飛作戰，避開中國的打擊範圍。同時可搭載射程超過2400公里的AGM-86B巡航導彈，使其能在不進入中國防空區域的情況下打擊目標。

相較之下，以「制空權」而生的F-22「猛禽」戰機其作戰半徑僅600英里（約966公里），同樣情境下作戰需依賴前線基地，而這些基地容易受到中國的彈道飛彈和巡弋飛彈攻擊，同時該隱身戰機無法攜帶核武。至於F-35雖可帶上B61-12核彈，但其航程和載彈量也相對有限，整體而言仍不如B-52適合從遠距基地進行長距離打擊。

▼ F-22猛禽戰鬥機（Raptor）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ F-22猛禽戰鬥機（Raptor）。（示意圖／達志影像／美聯社）

由於這份研究全文未公開，目前仍無法確定研究模擬內容的真實程度，但外界分析，此次中國對B-52戰略轟炸機的聚焦，除了反映對自身防禦體系脆弱性的擔憂外，也高度憂心美國在印太地區擁有許多基地和龐大的盟國網路，能給B-52的部署及作戰提供後勤支援。

資料顯示，由美國波音公司研發的B-52於1955年批量生產型開始交付使用，先後衍生B-52A、B、C、D、E、F、G、H等8種型號，歷經越南戰爭、波斯灣戰爭、科索沃戰爭等戰役。為延長該機的使用壽命，美國對其進行全面現代化升級，包含更換全新的 F130發動機、雷達、航電系統、顯示器、輪胎及煞車等多種系統，升級完成後的次型號將改稱為B-52J，並預計使用至2050年代，屆時整體服役時間將高達90年。

▼B-52H同溫層堡壘戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

▲▼B-52H同溫層堡壘戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

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