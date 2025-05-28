中國是全球最大威脅！吸收失業探員情蒐　CIA：2030年前可取代美國

▲CIA警告，中國擁有挑戰美國地位的潛能，甚至可能在2030年前取代美國成為全球主導國家。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國中央情報局（CIA）即將發布年度報告，直指中國是全球當前的最大威脅，對台灣的脅迫也持續升高，警告解放軍軍力現代化，企圖阻止美國介入亞太區域。報告也指出，川普政府對情報單位的整頓與裁員，恐為中俄滲透創造機會，增加美國安全風險。

根據中央社報導，這份名為《CIA眼中未來世界》的報告書，預計將於28日在法國出版。法媒《快訊周刊》提前披露內容，表示報告指出，中國在軍事、經濟上具備綜合能力，擁有挑戰美國地位的潛能，甚至可能在2030年前取代美國成為全球主導國家。

報導稱，解放軍擁有可對美軍太平洋基地精準打擊的遠程常規武器，包括可由核潛艦發射的彈道與巡航飛彈，顯示北京軍事戰略已具備阻絕美方介入台海的能力。

▲解放軍不斷現代化與持續增長的兵力令外界擔憂美國地位恐被取代。（圖／翻攝央視）

報告也警示中國對台施壓持續升高，軍事行動規模與頻率明顯提升，恐在未來加劇兩岸與區域緊張。與此同時，中國在南海、東海的領土主張與行動愈趨強硬，加上針對美國政府與關鍵基礎建設發動的大規模網攻，也被視為嚴重威脅。

另一方面，俄羅斯則被CIA列為全球最大核武國，其在北極地區的資源開發野心與資訊戰手段也是CIA關注焦點。報告指出，俄國長期透過散布假訊息削弱西方民主信任，未來這類認知作戰只會更加複雜與擴大。

此外，報告也揭示川普重返白宮後，將情報工作重點轉向國內議題，如毒品走私與邊境犯罪。中央社引述法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）研究人員夏宏（Paul Charon）指出，川普政府大幅裁撤情報人員、重用親信，使CIA與聯邦調查局（FBI）運作遭政治化干擾，甚至可能導致離職特務轉而為中俄效力，洩露美方機密，對美國國安形成長遠風險。