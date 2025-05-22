為9月閱兵式熱身？　空警-600領銜殲-15T編隊試飛

▲空警-600預警機和殲-15T戰機被捕捉到進行編隊飛行訓練。（圖／翻攝自Facebook／解放軍評論團，下同。）

軍武中心／綜合報導

趕在航母福建艦進行第8次海試之前，為其配套的空警-600預警機和殲-15T戰機近日被捕捉到頻繁進行編隊飛行訓練。陸媒認為，這代表著兩款艦載機已批量生產並入列服役，同時很有可能代表解放軍海軍參與9月份舉行的中國抗日戰爭勝利80周年閱兵式。

過去中國航母只能依靠艦載直升機作為預警機提供近距離偵查的狀況，隨著空警-600這款艦載固定翼空中預警機的問世將獲得大幅度改善。據了解，艦載機作戰依賴於艦上雷達，受制於地球曲率，偵測範圍最多僅能覆蓋30公里，而空警600的加入，直接將預警範圍提升到600公里，東海到台海的空域都會在中國的掌控之中。

空警-600是由西安飛機工業集團打造，採用螺旋槳動力設計，相比噴氣式戰鬥機，其低速飛行穩定性更強，更適合在航母甲板上起降。該預警機最受到關注的技術亮點，是搭載了全球首款雙波段數字陣列雷達，高空探測可鎖定隱身戰機，大幅削弱對手的隱身優勢。去年就曾傳出美軍F-35試圖悄悄接近，卻在350公里外就被空警-600發現的消息。

此外，雷達在進行海面搜索，能精準識別小型艦艇、無人機甚至潛望鏡，讓敵方潛艇無所遁形。同時空警-600的數據鏈系統能整合航母編隊內所有雷達、衛星和無人機信號，讓指揮中心實時掌握戰場態勢，可在敵方艦載機進入攻擊範圍前先發制人。

配備2台中國自研的渦槳發動機，讓空警-600能夠在飛行中連續作戰長達6個小時，航程足夠往返上海到廣州。值得注意的是，該艦載預警機甚至能夠從滑躍甲板上起飛，這代表著福建艦和未來改裝後的遼寧艦、山東艦皆可搭載使用，對中國航母編隊整體戰力可說是如虎添翼。

有分析指出，隨著空警-600登上最新的福建艦後，不僅能夠指揮數十架殲-15T和殲-35，還能為055型驅逐艦提供導彈指引。未來若與美國航母對抗，空警-600搭配殲-35進行電子干擾，再加上055型導彈驅逐艦發射鷹擊-21導彈，這一組合拳將令敵人倍感壓力。

▼ 福建艦海試。（圖／翻攝自中國海軍）