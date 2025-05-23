殲-10C在大馬蘭卡威航展奪C位　印尼出現檢討軍購法國陣風訂單

▲馬來西亞第一副總理觀看殲-10CE戰機模型。（圖／翻攝中新網）

軍武中心／台北報導

印巴衝突引發的空戰，正影響東南亞的軍火交易。馬來西亞蘭卡威航展的中航工業展區，殲10CE戰機位於Ｃ位，受到眾多「關愛的眼神」。另外，印尼國會已呼籲，應重新審查軍購81億美元「陣風」（Rafale）戰機案。不僅如此，原計畫採購80架陣風的阿拉伯聯合大公國，也傳出有意減少架次。

▲巴基斯坦空軍的殲-10C戰機。（圖／翻攝自X／Defence Pakistan）

5月7日，南亞地區爆發了一場引發國際關注的空戰。巴基斯坦空軍在中國製造的殲-10CE戰鬥機支援下，擊落多架印度空軍戰機，包括法國製「陣風」（Rafale）與幻象-2000（Mirage-2000）。

巴基斯坦在贏得勝利後，至少1200名身穿白衣的巴基斯坦人，擺出人海方陣，拼出殲-10 的圖形，同時還有另一批人，拼出了「THANK YOU CHINA」。

這場空戰無疑改變南亞格局，同時也對國際軍火市場迅速產生衝擊波，尤其是在印尼的「陣風」採購案上掀起了巨大波瀾。

港媒《南華早報》近日報導，印尼原定於2022年與法國簽署合約，以81億美元的高額軍費購買42架「陣風」F4型戰鬥機，期望以此完成空軍現代化。但印巴空戰中的「陣風」表現卻令印尼國會和輿論深感不安。

根據巴基斯坦公佈的數據，至少3架印度空軍的「陣風」戰機在超遠距離作戰中被殲-10CE搭載的霹靂-15導彈擊落，而印度方面則對此保持否認。然而，隨著殘骸影像、飛行員傷亡紀錄等證據的逐步曝光，空戰結果幾乎已成事實，並使「陣風」的性能遭到重大質疑。

對印尼而言，這場空戰的結果帶來了巨大的戰略衝擊。印尼支付的每架「陣風」單價約1.9億美元，雖低於印度採購價（約2.4億美元），但仍遠高於巴基斯坦採購的殲-10CE（僅約5,000萬至6,000萬美元）。價格的懸殊差距與性能表現的落差，使印尼輿論開始質疑這筆交易的合理性。

除了價格因素，「陣風」的體系整合問題也成為印尼重新審視的核心。印尼空軍目前的裝備來源涵蓋美、俄、英、巴西等多國機型，2022年之前計劃購買俄羅斯的Su-35戰鬥機，但因俄烏戰爭及國際制裁壓力而轉向法國「陣風」，這些「八國聯軍」導致數據鏈不通、通信協議不兼容等問題，使指揮效率大打折扣。而「陣風」的引入，意味著印尼需要再構建一套新的作戰體系。

目前，印尼並未正式取消與法國的合約，但國防單位已啟動審查程序。分析指出，印尼此舉可能是為爭取更有利的條件，例如技術轉移或後勤支持，也可能反映了軍方內部對採購方向的戰略反思。

值得注意的是，改購中國殲-10CE的呼聲正在浮現。殲-10CE不僅價格低廉，交付週期更短，且印尼作為中國武器的既有使用者，雙方已有合作基礎。如果印尼選擇殲-10CE，將大幅降低整合難度，同時提升空軍的作戰能力。

印尼的「陣風」風波並非孤例。阿拉伯聯合大公國原計畫採購80架「陣風」，但事件爆發後傳出有意削減訂單規模。埃及也曾因西方制裁轉向「陣風」，如今可能重新考慮中製戰機。

值得注意的是，中埃最近還一同進行「文明之鷹-2025」空軍聯合演習，中國不遠千里，派出運-20，除載運武直-20外，還與埃及軍機表演空中加油，殲-10C更與埃及的米格-29M同框，甚至還有埃及飛行員坐上殲-10S，直接零距離體驗殲-10的性能。