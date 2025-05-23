　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

殲-10C在大馬蘭卡威航展奪C位　印尼出現檢討軍購法國陣風訂單

▲馬來西亞第一副總理觀看殲-10CE戰機模型。（圖／翻攝中新網）

▲馬來西亞第一副總理觀看殲-10CE戰機模型。（圖／翻攝中新網）

軍武中心／台北報導

印巴衝突引發的空戰，正影響東南亞的軍火交易。馬來西亞蘭卡威航展的中航工業展區，殲10CE戰機位於Ｃ位，受到眾多「關愛的眼神」。另外，印尼國會已呼籲，應重新審查軍購81億美元「陣風」（Rafale）戰機案。不僅如此，原計畫採購80架陣風的阿拉伯聯合大公國，也傳出有意減少架次。

▲▼巴基斯坦空軍的殲-10C戰機。（圖／翻攝自X／Defence Pakistan）

▲巴基斯坦空軍的殲-10C戰機。（圖／翻攝自X／Defence Pakistan）

5月7日，南亞地區爆發了一場引發國際關注的空戰。巴基斯坦空軍在中國製造的殲-10CE戰鬥機支援下，擊落多架印度空軍戰機，包括法國製「陣風」（Rafale）與幻象-2000（Mirage-2000）。

巴基斯坦在贏得勝利後，至少1200名身穿白衣的巴基斯坦人，擺出人海方陣，拼出殲-10 的圖形，同時還有另一批人，拼出了「THANK YOU CHINA」。

這場空戰無疑改變南亞格局，同時也對國際軍火市場迅速產生衝擊波，尤其是在印尼的「陣風」採購案上掀起了巨大波瀾。

港媒《南華早報》近日報導，印尼原定於2022年與法國簽署合約，以81億美元的高額軍費購買42架「陣風」F4型戰鬥機，期望以此完成空軍現代化。但印巴空戰中的「陣風」表現卻令印尼國會和輿論深感不安。

根據巴基斯坦公佈的數據，至少3架印度空軍的「陣風」戰機在超遠距離作戰中被殲-10CE搭載的霹靂-15導彈擊落，而印度方面則對此保持否認。然而，隨著殘骸影像、飛行員傷亡紀錄等證據的逐步曝光，空戰結果幾乎已成事實，並使「陣風」的性能遭到重大質疑。

對印尼而言，這場空戰的結果帶來了巨大的戰略衝擊。印尼支付的每架「陣風」單價約1.9億美元，雖低於印度採購價（約2.4億美元），但仍遠高於巴基斯坦採購的殲-10CE（僅約5,000萬至6,000萬美元）。價格的懸殊差距與性能表現的落差，使印尼輿論開始質疑這筆交易的合理性。

除了價格因素，「陣風」的體系整合問題也成為印尼重新審視的核心。印尼空軍目前的裝備來源涵蓋美、俄、英、巴西等多國機型，2022年之前計劃購買俄羅斯的Su-35戰鬥機，但因俄烏戰爭及國際制裁壓力而轉向法國「陣風」，這些「八國聯軍」導致數據鏈不通、通信協議不兼容等問題，使指揮效率大打折扣。而「陣風」的引入，意味著印尼需要再構建一套新的作戰體系。

目前，印尼並未正式取消與法國的合約，但國防單位已啟動審查程序。分析指出，印尼此舉可能是為爭取更有利的條件，例如技術轉移或後勤支持，也可能反映了軍方內部對採購方向的戰略反思。

▲▼巴基斯坦空軍的殲-10C戰機。（圖／翻攝自X／Defence Pakistan）

值得注意的是，改購中國殲-10CE的呼聲正在浮現。殲-10CE不僅價格低廉，交付週期更短，且印尼作為中國武器的既有使用者，雙方已有合作基礎。如果印尼選擇殲-10CE，將大幅降低整合難度，同時提升空軍的作戰能力。

印尼的「陣風」風波並非孤例。阿拉伯聯合大公國原計畫採購80架「陣風」，但事件爆發後傳出有意削減訂單規模。埃及也曾因西方制裁轉向「陣風」，如今可能重新考慮中製戰機。

值得注意的是，中埃最近還一同進行「文明之鷹-2025」空軍聯合演習，中國不遠千里，派出運-20，除載運武直-20外，還與埃及軍機表演空中加油，殲-10C更與埃及的米格-29M同框，甚至還有埃及飛行員坐上殲-10S，直接零距離體驗殲-10的性能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
16歲妹手術醒來...媽悲曝：姊姊在殯儀館　震驚說不出話
快訊／2人13樓摔死　勒令停工再罰48萬
高雄髮廊飄惡臭！　竟是「黑色腐屍」躺樓上
快訊／2縣市大雨特報！　下到晚上
小甜甜回台灣自曝「新身分」！　犧牲私人時間
防余文正脫產！啟動假扣押　檢方嚴查究辦
墾丁「梅花鹿殺手」落網！割鹿茸活體賣農場　 4人被逮
明天鋒面直衝　雨區擴全台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

殲-10C在大馬蘭卡威航展奪C位　印尼出現檢討軍購法國陣風訂單

對台軍演是實戰排練　美印太司令：中國正走在危險道路上

精準命中海上靶標　澎防部M60A3戰車實彈射擊

夜間特種搜索廢棄醫院　兩棲偵察硬漢週驗證戰技

國軍是國家戰力根本　賴清德：用實力達到真和平

為9月閱兵式熱身？　空警-600領銜殲-15T編隊試飛

央視頻爆猛料　揭密殲-10CE擊殺印度飆風細節

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

殲-10C在大馬蘭卡威航展奪C位　印尼出現檢討軍購法國陣風訂單

對台軍演是實戰排練　美印太司令：中國正走在危險道路上

精準命中海上靶標　澎防部M60A3戰車實彈射擊

夜間特種搜索廢棄醫院　兩棲偵察硬漢週驗證戰技

國軍是國家戰力根本　賴清德：用實力達到真和平

為9月閱兵式熱身？　空警-600領銜殲-15T編隊試飛

央視頻爆猛料　揭密殲-10CE擊殺印度飆風細節

川普禁哈佛收外國學生　台灣準碩士生急跳腳：夢想與努力全落空

警察眼前違規！挨罰2900+記3點　法官打臉：等紅燈一直往前嚕

快訊／台股收盤下跌18.72點　台積電漲2元至984

天氣太熱！台東老翁「倒臥田間」體溫極高　家人驚見急報案

桃園公車開到一半引擎起火「後半截燒光」　駕駛下車檢查逃劫

「放小孩出國1個月我不懂」！林采緹PO泡湯照被酸 8字應對EQ超高

快訊／雲林食品加工廠恐怖意外！　女員工左手捲入攪拌器

快訊／國1彰化路段火燒車！駕駛跳車逃生　後方紫爆回堵5公里

開箱創作才子派偉俊冷色系潮流更衣室　歐德傢俱量身打造音樂人專屬時尚收納聖殿

台中工地鷹架超重坍塌！2工人13樓摔死　勒令停工再罰48萬

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

軍武熱門新聞

美印太司令：中共軍演是實戰排練

中國5折外銷殲-35A給巴國？

澎防部M60A3戰車實彈射擊

空警2000數百公里外看清足球軌跡

賴清德：用實力達到真和平

硬漢週夜間特種搜索廢棄醫院

央視頻爆印巴空戰細節猛料

空警-600領殲-15T試飛為閱兵熱身

哥倫比亞傳將採購至少24架殲-10C

「三體計算星座」首批12顆衛星打前鋒

殲-10C在大馬蘭卡威航展奪C位　

兩棲偵察5學員挑戰「硬漢週」

服役近20年054A再造新艦

印度空軍一敗塗地？　軍評：其實已盡力

更多熱門

相關新聞

美印太司令：中共軍演是實戰排練

美印太司令：中共軍演是實戰排練

面對中國持續加溫軍演力道，美國攜手亞太20多國高階軍官近期在夏威夷齊聚，藉以呼籲盟友能更盡力協同抗中。美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）更表示，中國連續兩年在台海進行大規模軍演，明顯已是登場前的排練，並非單純演習。

空警-600領殲-15T試飛為閱兵熱身

空警-600領殲-15T試飛為閱兵熱身

央視頻爆印巴空戰細節猛料

央視頻爆印巴空戰細節猛料

殲-10CE參加蘭卡威航展「人氣爆棚」 20多國軍政代表赴展台觀賞「模型」

殲-10CE參加蘭卡威航展「人氣爆棚」 20多國軍政代表赴展台觀賞「模型」

哥倫比亞傳將採購至少24架殲-10C

哥倫比亞傳將採購至少24架殲-10C

關鍵字：

殲-10C大陸軍武軍武蘭卡威航空展

讀者迴響

熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

即／高雄仁武恐怖火警！黑煙狂竄天際

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面