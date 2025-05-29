30年性侵299病患！狼醫麻醉兒童後施暴　「惡魔日記」曝恐怖惡行

▲勒斯庫阿內克在過去30年對299名病患施以性侵，被判處最高20年監禁。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國74歲前外科醫生勒斯庫阿內克（Joel Le Scouarnec）因在過去30年的職業生涯中，對299名病患施以性侵和性虐待，而在28日被判處最高20年監禁。勒斯庫阿內克在庭上承認罪行，同時坦承其中有多數受害者為平均年齡僅11歲的兒童，且大部分人是在麻醉狀態下或手術中被侵犯。法院採納了檢察官關於刑期的建議，裁定勒斯庫阿內克須服刑至少三分之二，才有資格獲釋。

據美聯社報導，這起令人髮指的案件始於2017年。當時，住在勒斯庫阿內克隔壁的6歲女童向母親投訴，勒斯庫阿內克在2家圍欄間對她做出猥褻行為，並觸摸女童身體。隨後，警方對勒斯庫阿內克的住所進行徹底搜查，不料竟尋獲逾30萬張照片、藏在地板下兒童尺寸的性愛娃娃，以及650個涉及戀童癖的影片，還有一本「惡魔日記」，才令這起「法國史上最嚴重戀童犯罪案」曝光。

勒斯庫阿內克在這本「惡魔日記」中，按時間順序記錄了他在1989至2014年間性虐299名病患，並以直白的文字詳細描述了虐待行為與過程，成為檢方案件的核心證據。根據法庭文件，勒斯庫阿內克在1989年至2014年間，對病患展開了一系列虐待行為，其中多數受害者在遭受襲擊時處於無意識或被麻醉的狀態，平均年齡為11歲，包括158名男孩和141名女孩。

FRENCH SURGEON FINALLY JAILED AFTER 25 YEARS OF EVIL



A French court just sentenced Joel Le Scouarnec to 20 years in jail for raping and assaulting almost 300 patients.



Many were kids.



Some were even asleep when he attacked them.



He called his crimes “despicable.” That… pic.twitter.com/gpsNlH2ctO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 28, 2025

這位前腹部和消化系統外科醫生以進行醫療程序為名，趁著孩子獨自留在病房時，將性虐待偽裝成臨床護理，對那些不理解，也無法記住這些遭遇的小患者實施犯罪。令人憤怒的是，其中多數受害者並不知道自己曾被性侵，直到警方在「惡魔日記」發現他們的名字，上門通知他們時，才得知自己曾受害。令人痛心的是，勒斯庫阿內克有2名受害者在審判前幾年便已輕生，未等到遲來的正義。

報導稱，勒斯庫阿內克此前曾在2005年因持有兒童色情圖片被判刑。然而，即使衛生部和勒斯庫阿內克的雇主都知曉其犯罪史，卻遲遲未採取任何措施吊銷勒斯庫阿內克的行醫執照，或限制他與兒童的接觸，導致勒斯庫阿內克得以繼續在醫院持續實施暴行，直至2017年被捕，令檢方悲嘆，當局本可阻止悲劇，卻因法國官僚體系的層層關卡，最終導致責任消失，波及數百無辜兒童。

儘管勒斯庫阿內克在庭上向部分受害者道歉，但他的態度讓許多人覺得冷漠無情。勒斯庫阿內克也承認，自己曾對親生孫女和侄女施以性虐待，讓在場的父母情緒崩潰。檢方指出，雖然勒斯庫阿內克聲稱自己不再對兒童產生慾望，但由於相關論點難以被驗證，專家認為他未來構成危險的潛在風險仍然很大，因此法院決定判處他最高20年監禁，同時須服刑至少三分之二，才有資格獲釋。