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30年性侵299病患！狼醫麻醉兒童後施暴　「惡魔日記」曝恐怖惡行

▲▼法國外科醫生勒斯庫阿內克（Joel Le Scouarnec）被控在過去30年對299名病患施以性侵。（圖／路透）

▲勒斯庫阿內克在過去30年對299名病患施以性侵，被判處最高20年監禁。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國74歲前外科醫生勒斯庫阿內克（Joel Le Scouarnec）因在過去30年的職業生涯中，對299名病患施以性侵和性虐待，而在28日被判處最高20年監禁。勒斯庫阿內克在庭上承認罪行，同時坦承其中有多數受害者為平均年齡僅11歲的兒童，且大部分人是在麻醉狀態下或手術中被侵犯。法院採納了檢察官關於刑期的建議，裁定勒斯庫阿內克須服刑至少三分之二，才有資格獲釋。

據美聯社報導，這起令人髮指的案件始於2017年。當時，住在勒斯庫阿內克隔壁的6歲女童向母親投訴，勒斯庫阿內克在2家圍欄間對她做出猥褻行為，並觸摸女童身體。隨後，警方對勒斯庫阿內克的住所進行徹底搜查，不料竟尋獲逾30萬張照片、藏在地板下兒童尺寸的性愛娃娃，以及650個涉及戀童癖的影片，還有一本「惡魔日記」，才令這起「法國史上最嚴重戀童犯罪案」曝光。

勒斯庫阿內克在這本「惡魔日記」中，按時間順序記錄了他在1989至2014年間性虐299名病患，並以直白的文字詳細描述了虐待行為與過程，成為檢方案件的核心證據。根據法庭文件，勒斯庫阿內克在1989年至2014年間，對病患展開了一系列虐待行為，其中多數受害者在遭受襲擊時處於無意識或被麻醉的狀態，平均年齡為11歲，包括158名男孩和141名女孩。

這位前腹部和消化系統外科醫生以進行醫療程序為名，趁著孩子獨自留在病房時，將性虐待偽裝成臨床護理，對那些不理解，也無法記住這些遭遇的小患者實施犯罪。令人憤怒的是，其中多數受害者並不知道自己曾被性侵，直到警方在「惡魔日記」發現他們的名字，上門通知他們時，才得知自己曾受害。令人痛心的是，勒斯庫阿內克有2名受害者在審判前幾年便已輕生，未等到遲來的正義。

報導稱，勒斯庫阿內克此前曾在2005年因持有兒童色情圖片被判刑。然而，即使衛生部和勒斯庫阿內克的雇主都知曉其犯罪史，卻遲遲未採取任何措施吊銷勒斯庫阿內克的行醫執照，或限制他與兒童的接觸，導致勒斯庫阿內克得以繼續在醫院持續實施暴行，直至2017年被捕，令檢方悲嘆，當局本可阻止悲劇，卻因法國官僚體系的層層關卡，最終導致責任消失，波及數百無辜兒童。

儘管勒斯庫阿內克在庭上向部分受害者道歉，但他的態度讓許多人覺得冷漠無情。勒斯庫阿內克也承認，自己曾對親生孫女和侄女施以性虐待，讓在場的父母情緒崩潰。檢方指出，雖然勒斯庫阿內克聲稱自己不再對兒童產生慾望，但由於相關論點難以被驗證，專家認為他未來構成危險的潛在風險仍然很大，因此法院決定判處他最高20年監禁，同時須服刑至少三分之二，才有資格獲釋。

狼醫手術中性侵病患！已299人受害「平均才11歲」　恐怖惡魔日記曝

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