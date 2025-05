30年性侵299病患！狼醫麻醉兒童後施暴　「惡魔日記」曝恐怖惡行

▲勒斯庫阿內克在過去30年對299名病患施以性侵,被判處最高20年監禁。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

法國74歲前外科醫生勒斯庫阿內克(Joel Le Scouarnec)因在過去30年的職業生涯中,對299名病患施以性侵和性虐待,而在28日被判處最高20年監禁。勒斯庫阿內克在庭上承認罪行,同時坦承其中有多數受害者為平均年齡僅11歲的兒童,且大部分人是在麻醉狀態下或手術中被侵犯。法院採納了檢察官關於刑期的建議,裁定勒斯庫阿內克須服刑至少三分之二,才有資格獲釋。

據美聯社報導,這起令人髮指的案件始於2017年。當時,住在勒斯庫阿內克隔壁的6歲女童向母親投訴,勒斯庫阿內克在2家圍欄間對她做出猥褻行為,並觸摸女童身體。隨後,警方對勒斯庫阿內克的住所進行徹底搜查,不料竟尋獲逾30萬張照片、藏在地板下兒童尺寸的性愛娃娃,以及650個涉及戀童癖的影片,還有一本「惡魔日記」,才令這起「法國史上最嚴重戀童犯罪案」曝光。

勒斯庫阿內克在這本「惡魔日記」中,按時間順序記錄了他在1989至2014年間性虐299名病患,並以直白的文字詳細描述了虐待行為與過程,成為檢方案件的核心證據。根據法庭文件,勒斯庫阿內克在1989年至2014年間,對病患展開了一系列虐待行為,其中多數受害者在遭受襲擊時處於無意識或被麻醉的狀態,平均年齡為11歲,包括158名男孩和141名女孩。

