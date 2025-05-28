工程老闆性侵17歲女會計！到職隔天載去摩鐵　賠40萬判3年10月

▲高雄一名工程行蔡姓老闆錄用性侵未成年少女當會計，隔天性侵她得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名工程行蔡姓大老闆雇用17歲少女當會計，在少女上班隔天，就以場勘為由，開車載她到摩鐵性侵，少女身心受創，當晚提了離職，蔡男也於5分鐘內火速退她公司群組。事後蔡男被告上法院，拿出40萬和少女調解。全案經橋頭地院審理，法官認為蔡男性侵手段計畫周詳、駕輕就熟，惡性非輕，依他犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處3年10月徒刑，可上訴。

判決指出，蔡男在高雄市開設工程行，從2022年10月24日開始雇用17歲少女小文(化名)當會計，並在隔日下午3時許，佯稱要和小文一同外出看工地，開車直接載她去摩鐵，小文不敢拒絕老闆，只能跟他上樓進房。蔡男一進房就抱住小文，強推她上床，指侵得逞，因小文激烈掙扎，又藉口要上廁所，蔡男才罷手，隨後開車將她載回工程行。

小文事後驚恐傳訊給朋友表示「他(蔡男)要強姦我」、「他力氣很大」、「他都伸進我衣服褲子裡面摸我」，並在當晚提出離職，報警處理。

法官認為，小文沒有誣陷蔡男的動機，且蔡男已婚，和小文差了20多歲，兩人僅認識1日，又不是同一世代的人，案發時小文將蔡男當對象、同意上床的可能性極低，且小文在案發當天21時就向蔡男辭職，蔡男對於到職隔日就辭職的新人，卻只說「怎麼了餒」，並在5分鐘內火速將她退出公司群組，連留下代辦、注意事項的機會都不給，可見早就知道小文會辭職，更避免她揭開他的犯行，預備好相關進退應對。

法官判定，蔡男身為工程行老闆，利用職便將小文騙出，帶到摩鐵性侵，不僅計畫周詳，手段駕輕就熟又嚴密，犯後蔡男僅坦承利用權勢猥褻罪，否認強制性交罪，顯然沒有面對刑事責任的誠心，考量蔡男拿出40萬元和小文調解，小文、小文父親皆表示願意原諒他，另又審酌蔡男月收入約20、30萬元，有5個小孩要扶養，工程行有60、70個工人等家庭經濟情形，依蔡男犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處3年10月徒刑，可上訴。

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