逼少女車上口交+摩鐵連結　誘傳「露腿腿網襪照」送貨員慘了

▲色狼對未成年少女下手遭判刑2年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化1名送貨員，透過交友軟體認識一名未滿16歲少女，脅迫對方在車內激情口愛，還到摩鐵進行「人與人的連結」，不僅如此還誘騙另一名小六少女傳送「露腿腿」照片，噁男起初否認犯行，辯稱不知道對方年齡，直至法院提示對話紀錄等證據後才坦承知道少女年齡，法院認定他犯行明確，加上是累犯，判他應合併執行2年徒刑。

判決書指出，被告明知少女雖年滿14歲，但未滿16歲，仍於2023年7月14日，將車輛停放在她住處附近，在車內強迫為他口愛；同年8月20日更駕駛同一車輛載至汽車旅館發生性關係。被告起初否認犯行，直至法官提出女孩作證等證據後才坦承知道她年齡。

法院審理發現，被告前因妨害性自主案件被判刑2年2月，2020年假釋期滿後5年內再犯本案，依累犯規定加重其刑。法官認為被告對刑罰反應力薄弱，且兩次犯行時間、地點不同，應分論併罰，各判1年8月，合併執行2年。

檢方另指控被告於2023年12月透過IG引誘一名國小六年級女學生，傳送穿網襪裸露大腿根部與底褲的照片，涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，但法官認定，照片中女童雙腿閉合、未擺出性暗示姿勢，且無法辨識容貌，未達性影像標準，加上檢方未提出其他事證，判決此部分無罪。

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