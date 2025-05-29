快訊／孫生又出事！涉性侵+妨害性隱私　遭拘提上銬移送北檢

記者劉昌松／台北報導

網紅孫生(原名孫羿泩)年初才因在餐廳門口，拍A女臀部，被依性騷擾判刑5月、得易科罰金，當時也一同用餐的B女事後上網指控，被迫和孫生發生性關係，孫生回文自爆「可以隨時跟我要影片」，台北地檢署認為案情涉及妨害性自主等罪行，28日指揮警方展開搜索拘提，孫生29日被移送時告訴媒體：「證據都給警方了。」

▲孫生涉嫌妨害性自主等案件遭警方拘提移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

已被YOUTUBE團體「反骨男孩」切割的孫生，2024年7月8日約B女到北市一品花雕雞用餐，B女邀閨蜜一同前往，席間，孫生和A女到餐廳門口騎樓抽菸時，孫生突然邊拍A女的臀部，邊說：「屁股有肉哦，撞起來才爽」。

A女氣得到松山分局提告，檢警根據B女證詞以及餐廳監視畫面，將孫生起訴，孫生曾喊冤表示，本來就約A女去開房間，B女出現，讓他以為2女都有意願，他只拍臀只是在調情，沒有犯意，法院認定孫生對A女拍臀約14次，依《性騷擾防治法》判刑。

判決書公布後，原本在案件中擔任證人的B女在Threads發文，指出當天她本來打算跟A女一起來開房間，因為「孫生非常的生氣，以至於我認為我可以留下來安撫他的情緒」，B女指控孫生「偷偷叫計程車要去薇閣」。

B女在貼文中表示，當時她「只想趕快把事情做完就離開」，且因為證據不足所以沒有提告。孫生在B女發文下方留言反駁，指出雙方一起拍了很多段性愛影片，且女方都自願也跟鏡頭互動，孫生還tag其他人說：「可以隨時跟我要影片」。由於B女和孫生的隔空論述，可能涉及包括妨害性自主、妨害性隱私等罪，北檢檢察官指揮台北市刑大搜索孫生住處，查扣手機等電磁紀錄，並將孫生拘提到案釐清。