　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／NONO起訴7罪「僅1案有罪判2年半」！　士檢不服提上訴

▲▼ NONO伸狼爪侵犯6女開庭，二度以「白襯衫+黑褲」乖巧穿搭現身 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲NONO遭起訴7罪僅1案被判刑，檢方今針對無罪部分提出上訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

藝人NONO（本名陳宣裕）被6名女子指控性侵與猥褻遭到起訴，但士林地院僅認其中1案成立，依強制性交未遂罪判處2年6月，其餘6案均判無罪，引發譁然。在一審判決出爐14天後，今（28日）士林地檢署針對無罪部分提起上訴。

唯一被判有罪的案件在2011年發生，NONO透過結束《王牌大賤諜》認識了助理主持人A4，錄影結束後稱「太晚了，我開車送妳回家」，A4起初婉拒，但考量信任對方加上交通不便，答應搭車。而NONO先載到士林夜市買宵夜後，再開至大稻埕河堤停車場，卻強行將A4拉入後座壓制。

A4證稱，NONO當時壓住她強吻、親胸部，又解開襯衫試圖解內褲，她哭喊求饒「NO哥拜託，NO哥不要」，用腳猛力踢椅背後跌入腳踏板位置，NONO才停止行為。返家途中，NONO摸她大腿說「妳不要緊張，一回生二回熟」，A4強忍恐懼裝鎮定請他停車，下車後即崩潰痛哭並打電話向工作人員「阿元」訴說過程。

然而，NONO對A4指控提出多項辯解，包括「我根本不認識她」、「我是藝人，不可能選在大稻埕這種公開場所犯案」、「如果真的想性侵，應直接從駕駛座跨過去，不會繞車開後座門」，甚至表示「她自己還坐回副駕，讓我載她回家，不像被害人」。

合議庭認為其說法不合邏輯、違反常情，強調性侵未必經縝密計畫，被害人反應也因人而異，不應用偏見設想「理想受害人」，並指出NONO至今未對任何被害人致歉或和解，判決前仍否認與A4認識，欠缺悔意。審酌A4供述具體一致，且有3名證人補強，包括阿元、母親及閨密，並認定她無誣告動機，判決有罪。

不過，其餘6案法官認為「未認定其餘案件構成犯罪，並非全然否定其經歷，僅因證據未達超越合理懷疑的標準。」，判決無罪，因此士林地檢署在今天正式針對無罪部分提出上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小羅志祥」被收押！　詐5469萬爽開豪車
孫易磊魔球急速下墜引爆話題　日網：太誇張了
快訊／碎屍魔仍不認罪：我幹嘛殺她們　繼續遭羈押
全台4個月「6600萬遺產」送國庫！　律師提醒5點
男閨蜜再喊冤「沒花過家寧的錢」：我還要借錢給她
快訊／工人跌倒「鋼筋插眼窩」急救中
快訊／3歲女童後腦著地亡　解剖結果曝光
獨／台大學霸打造販毒Amazon！狂賺5.3億　台灣藏百萬美
蔡阿嘎擬五劇本反擊「讓Andy翻車」！　神還原喊話：+0我們

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

錯了還能被接住！士檢攜手民間送暖　讓更生人端午不再孤單

「小羅志祥」被收押！假塔位詐5469萬爽開豪車　自誇看透婆媽

快訊／碎屍魔殺3人遭起訴！仍不認罪：我幹嘛殺她們　繼續羈押

快訊／竹山工人跌倒「鋼筋插眼窩」自行拔出傷勢加重　急救中

嘉義3歲女童後腦著地亡！解剖結果曝光　未發現陳舊性顱內傷害

獨／台大學霸打造販毒Amazon！2年分潤5.3億　台灣還藏百萬美金

屏東休旅車女駕駛突往右偏　擦撞路邊車側翻！驚險影片曝

外遇女友PO文嗆分手！竹山鎮代會副主席狂揮柴刀恐嚇　家暴送辦

淡水清水祖師遶境端午登場！管制時間範圍出爐　警籲避塞車路段

愛心箱才被搬走！又被偷走5千　闆娘氣哭：2天做不到2千啊

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

錯了還能被接住！士檢攜手民間送暖　讓更生人端午不再孤單

「小羅志祥」被收押！假塔位詐5469萬爽開豪車　自誇看透婆媽

快訊／碎屍魔殺3人遭起訴！仍不認罪：我幹嘛殺她們　繼續羈押

快訊／竹山工人跌倒「鋼筋插眼窩」自行拔出傷勢加重　急救中

嘉義3歲女童後腦著地亡！解剖結果曝光　未發現陳舊性顱內傷害

獨／台大學霸打造販毒Amazon！2年分潤5.3億　台灣還藏百萬美金

屏東休旅車女駕駛突往右偏　擦撞路邊車側翻！驚險影片曝

外遇女友PO文嗆分手！竹山鎮代會副主席狂揮柴刀恐嚇　家暴送辦

淡水清水祖師遶境端午登場！管制時間範圍出爐　警籲避塞車路段

愛心箱才被搬走！又被偷走5千　闆娘氣哭：2天做不到2千啊

牙膏33元、衛生棉50元有找！賣場民生品「買1送1」大集合

錯了還能被接住！士檢攜手民間送暖　讓更生人端午不再孤單

42歲田馥甄野地巡演日曬不怕　無濾鏡自拍像18歲少女

左手痠麻竟是心肌梗塞！醫因1事喊自求多福：未來恐死在回家路上

世壯運場館大安運動中心突停電　執委會解釋原因改到和平館舉行

男友接剪毛愛犬傳訊息「牠看起來不開心」　吸500萬讚

「小羅志祥」被收押！假塔位詐5469萬爽開豪車　自誇看透婆媽

司法社福端午送暖！　基隆看守所收容人獲關懷金

廣告小妹評「家寧、愛莉莎莎誰討厭」！　直接點名她：素質差沒救

《機智住院醫》鄭準元爆熱戀模特兒！　7年分手再復合…雙方回應了

【挨右鉤拳？】馬克宏訪越南疑遭妻「巴蕊」　本人回應：只是開玩笑

社會熱門新聞

新北「型男里長」組極樂砲兵團　辣妹照流出

荒淫里長砲兵團！　「極樂群組照」流出

海軍艦長帶酒醉女下屬開房　性侵未遂二審判4年半

小琉球女客民宿洗澡遭偷拍　警方證實了

記憶卡變失憶卡！進口偽造中國貨網路賣

新北「型男里長」荒淫砲兵團　越南天天叫小姐

獨／台大學霸毒梟落網關鍵曝！專家揭他犯了低級錯誤　

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

台大毒販「黑吃黑」內幕！　炫富被駭改勒索暗網

店員苦勸是詐騙　他執意要寄下場慘了

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

即／高雄碎屍魔「連殺3人」剁屍丟河！檢求處3個死刑

新北「荒淫里長」最愛龍宮多人亂鬥　價格曝光

柯文哲等4被告已被羈押近9個月！北院裁定延押

更多熱門

相關新聞

逼少女口交！誘傳露腿網襪照　送貨員慘了

逼少女口交！誘傳露腿網襪照　送貨員慘了

彰化1名送貨員，透過交友軟體認識一名未滿16歲少女，脅迫對方在車內激情口愛，還到摩鐵進行「人與人的連結」，不僅如此還誘騙另一名小六少女傳送「露腿腿」照片，噁男起初否認犯行，辯稱不知道對方年齡，直至法院提示對話紀錄等證據後才坦承知道少女年齡，法院認定他犯行明確，加上是累犯，判他應合併執行2年徒刑。

工程行5寶爸性侵17歲女會計　遭判3年10月

工程行5寶爸性侵17歲女會計　遭判3年10月

碎屍魔張介宗殺3女　「分屍公寓」5項絕命曝

碎屍魔張介宗殺3女　「分屍公寓」5項絕命曝

清潔工引誘10少年拍不雅片　二審判7年4月

清潔工引誘10少年拍不雅片　二審判7年4月

即／高雄碎屍魔「連殺3人」剁屍丟河！檢求處3個死刑

即／高雄碎屍魔「連殺3人」剁屍丟河！檢求處3個死刑

關鍵字：

NONO性侵猥褻起訴判刑

讀者迴響

熱門新聞

男閨蜜范成章無奈發聲「都有付錢」

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」

家寧男閨蜜身份起底

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！遭杰威爾切割

新北「型男里長」組極樂砲兵團　辣妹照流出

荒淫里長砲兵團！　「極樂群組照」流出

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉　辣妻丟警告

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！黑料全被挖

家寧喊男閨密「my love」親密合照曝光！

海軍艦長帶酒醉女下屬開房　性侵未遂二審判4年半

更多

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面