人妻在家上網　發現「醫生尪穿女裝拍A片」報警！不雅片瘋傳

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦一名女子在網路上看片時,意外發現網路上流傳的色情影片主角竟然是自己丈夫,丈夫在影片中穿著女裝,假裝是變性者的模樣,讓她控告對方假扮變性者並製作上傳不雅影片。

當地媒體報導,居住在北方邦聖卡比爾那加爾縣(Sant Kabir Nagar)的男醫生杜彼(Varunesh Dubey),是一名為政府工作的監獄醫務官,近來被妻子Simpy Pandey指控扮成女性並且拍攝不雅影片賺錢。

