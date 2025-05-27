人妻在家上網　發現「醫生尪穿女裝拍A片」報警！不雅片瘋傳





▲女子舉報丈夫製作色情內容。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名女子在網路上看片時，意外發現網路上流傳的色情影片主角竟然是自己丈夫，丈夫在影片中穿著女裝，假裝是變性者的模樣，讓她控告對方假扮變性者並製作上傳不雅影片。

當地媒體報導，居住在北方邦聖卡比爾那加爾縣(Sant Kabir Nagar)的男醫生杜彼(Varunesh Dubey)，是一名為政府工作的監獄醫務官，近來被妻子Simpy Pandey指控扮成女性並且拍攝不雅影片賺錢。

UP Doctor Cross-Dressed, Shot Porn With Men For Money, Alleges Wifehttps://t.co/hyHx0Csd3R pic.twitter.com/sgJL9RAYKC — NDTV (@ndtv) May 24, 2025

妻子18日到警局報案時表示，丈夫因為在外地工作，所以2人目前分居，結果她在網路流傳影片中，認出穿著女裝的丈夫，還有拍攝地點，「我在一個付費網站上找到影片，看到了我丈夫的片，這些影片都是在他家拍的」。

妻子還向警方表示，當她和弟弟針對影片的事情去找丈夫對質時，還遭對方毆打。杜彼則反控，妻子的所有指控都不是事實，妻子是為了搶奪他的財產，使用深偽技術假造影片。

相關影像目前在網路上瘋傳，警方表示，這對夫妻已經結婚7年，育有一名5歲多的兒子，婚姻關係出問題已經一段時間，部門已對案件啟動調查。