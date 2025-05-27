　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新娘發文控婚禮「被綠營硬闖」！新郎親友團狂打臉　全場看傻

▲▼新娘,婚紗,伴娘,結婚,婚禮,白紗。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

Threads上近日一則有控訴民進黨員「不請自來」參加婚禮、導致全場氣氛尷尬的新娘抱怨文引發瘋傳，發文新娘直言，原本是人生中最美好的時刻，結果卻因不速之客強行敬酒、搶鏡二進影片、放花籃在婚紗照前等行為被徹底毀掉，貼文至今累積上百萬瀏覽。該文引來新郎家族集體「開小帳」打臉，引發話題。

這名新娘24日深夜發文控訴，「從未邀請任何政黨人士參加婚禮，沒想到在更換第二套禮服時，卻有穿著市議員背心的人搶在新人前敬酒、擋住賓客視線、擅自放花籃！」她對此相當氣憤，「毀了！回不去了！一生一次的婚禮變成痛苦回憶」，甚至氣到投訴總統府但只得到制式回覆，最後在今年3月更轉發罷免賴清德貼文高喊「下台！下台！下台！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，就有自稱是新郎大哥的網友怒回，「先捫心自問你們這場婚禮跟家裡做多少溝通？」批新娘整天在網路上發文在同溫層取暖很丟臉。緊接著，新郎的二哥也留言，稱兩位政治人士是家中長輩邀請來的，不是「不請自來」，還提到「你們買的房子有問題不也靠兩位政治人物幫忙的？」

二哥還指出，女方從去年9月就在吵這件事，可是訊息不讀不回，「整天這邊發一下，那邊發一下，再由我堂妹們傳達給我看，啊每次妳內容也就都是這樣。」如果真的這麼不爽這場婚禮，重辦一次就好了。

此外，小嬸、堂弟、堂妹等人也紛紛留言痛批原PO失實指控，並強調那天政治人物並未談任何政治，只是單純祝賀新人。另外，男方親友透露，因主帳號被封鎖才開小帳留言。

此事迅速引發網友熱議，網紅「四叉貓」劉宇就轉發開酸，這根本是「鼻屎大的動機，汪洋般的殺意」，形容女方角度「人生第一場婚禮上見到婆婆的乾兒子出席時穿著綠營背心，導致跟婆家全員鬧翻，身為復仇新娘的我決定罷免賴清德總統來對抗整個婆家！」

律師林智群也截圖喊奇葩文，「這種千萬不要再放出來害人，謝謝。如果一個結婚細節可以讓妳耿耿於懷8個月，你乾脆不要結婚好了！婚姻裡面讓人不爽的事情可多了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／特斯拉單親爸挨酸活該不保險　電動車政策「養套殺」曝政府失
快訊／SGA狂轟40分準大三元　雷霆西區決賽3比1聽牌
「別再搞黨魁選舉」　王鴻薇談朱交棒：勿讓被罷免藍委內外交迫
快訊／確定了！BLACKPINK來台唱2天　時間地點公布
快訊／謝國樑90度鞠躬道歉　批張淵翔：非常不應該
獨／貸款買特斯拉跑Uber養2娃+老母　高保費逼單親爸「裸奔
快訊／新莊命案！　「男女躺床」1死1傷
快訊／虐殺警方線人埋屍山區！蛇蠍女毒梟親自操盤　4煞羈押禁見
眭澔平驚險撤離！同團曾格爾也受重創「腳潰爛流血」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

汽機車考照「筆試取消是非題、選擇題加嚴」　明年上路

因應美國關稅、禁團令衝擊　觀光署7月提「促進旅行業振興方案」

新娘發文控婚禮「被綠營硬闖」！新郎親友團狂打臉　全場看傻

旅宿業將有條件開放聘用移工　觀光署：勞動部下半年公布方案

疫情再升溫「口罩工廠狂加班」！一票哀號：全辦公室都中鏢

快訊／10:56花蓮規模3.4地震　3縣市有感「震度1級」

15-35歲看過來！台中青諮會開放報名　用想法點燃城市變革火花

家寧2部片觀看量驚人！　網看懂「她的操作」：其實很厲害欸

臉書無預警「大規模停權」一票KOL中槍！美女醫淚：回憶沒了

建議家寧「演講稿修一下」！李怡貞點名4人酸爆：有他們擋著

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

【虛驚一場】調皮阿金偷咬籠子貼紙！媽媽緊張找半天竟藏在..

汽機車考照「筆試取消是非題、選擇題加嚴」　明年上路

因應美國關稅、禁團令衝擊　觀光署7月提「促進旅行業振興方案」

新娘發文控婚禮「被綠營硬闖」！新郎親友團狂打臉　全場看傻

旅宿業將有條件開放聘用移工　觀光署：勞動部下半年公布方案

疫情再升溫「口罩工廠狂加班」！一票哀號：全辦公室都中鏢

快訊／10:56花蓮規模3.4地震　3縣市有感「震度1級」

15-35歲看過來！台中青諮會開放報名　用想法點燃城市變革火花

家寧2部片觀看量驚人！　網看懂「她的操作」：其實很厲害欸

臉書無預警「大規模停權」一票KOL中槍！美女醫淚：回憶沒了

建議家寧「演講稿修一下」！李怡貞點名4人酸爆：有他們擋著

快訊／議會總質詢未現身！花蓮文化局長吳勁毅涉貪遭檢調帶走

賈永婕剛返台「明戰世壯運水球」！選手證疑錯字…意外洩身分證本名

苗栗酒駕女沒錢繳罰金被通緝　違停遭攔查狂逃！熱心男助圍捕

一蘭拉麵台北本店6/12重新開幕　衛生考量「移除飲用水龍頭」

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

汽機車考照「筆試取消是非題、選擇題加嚴」　明年上路

嫌狗叫聲太吵！男把吉娃娃「塞烤箱烤死」　警震怒：應加重懲罰

文資團體曝北士科違法徵收　黃瀞瑩：議會查半年沒違法事由

3檔主動式ETF遇川普亂流　一起寫下「破發」黑歷史

女子懷孕37週吃冷藏食物後「流產」　醫：李斯特菌高峰要來了

【小狗掛件？】獸醫忙著忙著才發現...手裡怎麼長出一隻狗？

生活熱門新聞

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

東北人開店「請別講台語謝謝」遭出征道歉

家寧控Andy劈腿！他嘆「行走的公關危機」

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

去日本1處他喊無聊「不會再去」　大票搖頭

月收共10萬！頂客族夫妻「曝生活開銷」羨煞一票人

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

更多熱門

相關新聞

納豆告白依依「從墳墓把我救回來」

納豆告白依依「從墳墓把我救回來」

男星納豆和依依愛情長跑近10年，經歷酸甜苦辣，昨（25）日在寒舍艾美舉辦婚宴，大約花費300萬、席開50桌；婚禮在歡笑和淚水中落幕，不少賓客都分享婚禮畫面，見證兩人的愛情直言：「從頭哭到尾，一切都太好哭！」納豆、依依進場時就已經哭成淚人兒，演唱的陶晶瑩也感觸地說：「我相信為什麼兩位眼淚都突然暴衝了，短短這一路就象徵他們這一路的坎坷跟辛苦！」

民進黨辦女性政治培力營　邀罷團、公民倡議、政治實務女講者

民進黨辦女性政治培力營　邀罷團、公民倡議、政治實務女講者

美比照本土防衛保台？　顧立雄：防中國併吞台美有共同核心利益

美比照本土防衛保台？　顧立雄：防中國併吞台美有共同核心利益

小紅書曝光空軍花蓮基地內部部署？　顧立雄：3D合成後製

小紅書曝光空軍花蓮基地內部部署？　顧立雄：3D合成後製

謝長廷談黃仁勳設總部「台灣未來更重要」　嘆政治惡鬥抵銷成果

謝長廷談黃仁勳設總部「台灣未來更重要」　嘆政治惡鬥抵銷成果

關鍵字：

婚禮政治新娘政黨人妻林智群四叉貓

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面