新娘發文控婚禮「被綠營硬闖」！新郎親友團狂打臉　全場看傻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

Threads上近日一則有控訴民進黨員「不請自來」參加婚禮、導致全場氣氛尷尬的新娘抱怨文引發瘋傳，發文新娘直言，原本是人生中最美好的時刻，結果卻因不速之客強行敬酒、搶鏡二進影片、放花籃在婚紗照前等行為被徹底毀掉，貼文至今累積上百萬瀏覽。該文引來新郎家族集體「開小帳」打臉，引發話題。

這名新娘24日深夜發文控訴，「從未邀請任何政黨人士參加婚禮，沒想到在更換第二套禮服時，卻有穿著市議員背心的人搶在新人前敬酒、擋住賓客視線、擅自放花籃！」她對此相當氣憤，「毀了！回不去了！一生一次的婚禮變成痛苦回憶」，甚至氣到投訴總統府但只得到制式回覆，最後在今年3月更轉發罷免賴清德貼文高喊「下台！下台！下台！」

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然而，就有自稱是新郎大哥的網友怒回，「先捫心自問你們這場婚禮跟家裡做多少溝通？」批新娘整天在網路上發文在同溫層取暖很丟臉。緊接著，新郎的二哥也留言，稱兩位政治人士是家中長輩邀請來的，不是「不請自來」，還提到「你們買的房子有問題不也靠兩位政治人物幫忙的？」

二哥還指出，女方從去年9月就在吵這件事，可是訊息不讀不回，「整天這邊發一下，那邊發一下，再由我堂妹們傳達給我看，啊每次妳內容也就都是這樣。」如果真的這麼不爽這場婚禮，重辦一次就好了。

此外，小嬸、堂弟、堂妹等人也紛紛留言痛批原PO失實指控，並強調那天政治人物並未談任何政治，只是單純祝賀新人。另外，男方親友透露，因主帳號被封鎖才開小帳留言。

此事迅速引發網友熱議，網紅「四叉貓」劉宇就轉發開酸，這根本是「鼻屎大的動機，汪洋般的殺意」，形容女方角度「人生第一場婚禮上見到婆婆的乾兒子出席時穿著綠營背心，導致跟婆家全員鬧翻，身為復仇新娘的我決定罷免賴清德總統來對抗整個婆家！」

律師林智群也截圖喊奇葩文，「這種千萬不要再放出來害人，謝謝。如果一個結婚細節可以讓妳耿耿於懷8個月，你乾脆不要結婚好了！婚姻裡面讓人不爽的事情可多了。」