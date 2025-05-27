婚禮遭政治人物亂入！議員揭1原因「真的不愛跑」　無奈吐心聲

▲婚禮紅包也是一筆開銷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

Threads上近日一則貼文瘋傳，新娘控訴民進黨員「不請自來」參加婚禮，導致全場氣氛尷尬，氣炸直呼「毀了！回不去了！一生一次的婚禮變成痛苦回憶」。對此，民進黨台南市議員林依婷表示，其實政治人物根本不喜歡跑婚禮，就算是包1200元，一整個月也是一筆開銷。

民進黨台南市議員林依婷在粉專發文，參加婚禮不可能空手而去，若每場婚禮包1200元，一個月遇上8到12場婚宴，累積下來也是一筆不小的開銷，「我們政治人物真的沒有很愛跑婚禮」，而且現在的新人也不喜歡婚禮出現政治人物。她也提到，聽說有些同事可以包到3600-6000元，「我都會好奇，我們是領一樣的薪水嗎？」

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底下熱論，有網友也不喜歡婚禮出現政治人物，「有遇過直接就進去婚宴場所發宣傳單」、「我們家長輩們政治光譜太極端了，所以結婚的時候一律謝絕政治人物到場祝賀」。也有網友提到，「我結婚的時候，政治人物都沒包欸」、「受歡迎的民意代表， 其實主家很高興你們來參加 ，禮數不重要，不受歡迎的包再多也是一樣」、「其實可以不要跑的，不要為了選票，會支持的就會」。

整起事件爆發，是因為新娘24日發文，「從未邀請任何政黨人士參加婚禮，沒想到在更換第二套禮服時，卻有穿著市議員背心的人搶在新人前敬酒、擋住賓客視線、擅自放花籃！」她對此相當氣憤，甚至氣到投訴總統府但只得到制式回覆。

然而，就有自稱是新郎大哥的網友怒回，「先捫心自問你們這場婚禮跟家裡做多少溝通？」新郎的二哥也留言，稱兩位政治人士是家中長輩邀請來的，不是「不請自來」，還提到「你們買的房子有問題不也靠兩位政治人物幫忙的？」如果真的這麼不爽這場婚禮，重辦一次就好了。

此外，小嬸、堂弟、堂妹等人也紛紛留言痛批原PO失實指控，並強調那天政治人物並未談任何政治，只是單純祝賀新人。