「名模男友」涉地下匯兌217億　今一審宣判

▲郭哲敏涉地下匯兌金額217億元，今天將宣判。（圖／記者陸運陞攝）

記者葉國吏／綜合報導

名模錢帥君男友、AE集團董事長郭哲敏，被控非法經營地下匯兌，透過線上博弈平台牟利，累積匯兌金額高達217億元，還涉及詐欺與洗錢等多項罪名。新北地院審理後，定於今日下午2時30分正式宣判。

回顧整起事件，郭哲敏自2018年起疑似以AWESOME集團名義在台設立睿世等公司，透過「包網平臺」整合自家開發或其他業者的線上博弈遊戲，吸引賭客簽賭，並開放境外博弈業者進駐平台，從中抽成牟利。郭男與親信張旭昇等人更涉嫌利用地下匯兌洗錢，經手金額累積高達217億元。

▲郭哲敏犯罪所得16.5億被沒收。（圖／記者陸運陞攝）

案情爆發後，郭哲敏一度逃亡泰國，被通緝長達9個月。2023年8月10日，他從泰國遭押解返台，隨後檢方針對其涉嫌非法匯兌、營利賭博及指揮犯罪組織等罪名進行起訴，並聲請法院沒收犯罪所得16.5億元。

檢方指出，郭哲敏疑似透過層層金流轉換，掩飾犯罪所得來源。他指揮手下以境外公司電腦保養服務等名義，將犯罪所得匯入台灣子公司帳戶，或透過非法匯兌方式轉換金流。此外，犯罪所得還被用於購買房產、畫作、跑車等，甚至支付信用卡費用，意圖隱匿資金流向。

▲郭哲敏名模女友錢帥君。（圖／記者陳以昇攝）

郭哲敏的司法過程也引發外界關注。去年審理期間，他曾多次交保遭抗告成功，最高交保金額達2億元，並被限制住居、出境及出海，另需佩戴電子腳環，每日定時拍攝面部照片回報監控中心。然而監控期間，系統多次偵測到他接近機場及海岸線的警告訊號。今年4月，地院因擔憂其潛逃，再度裁定羈押。

目前郭哲敏因羈押期限將屆，再度申請抗告，但高院以「仍有逃亡之虞」為由駁回確定。案件審理至今年1月辯論終結，今日將正式宣判結果。