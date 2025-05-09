隨學姐到88會館卻出事！漂亮女檢座「3回應」　感謝洗刷縱放污名

▲新北地檢署檢察官王涂芝。（圖／王涂芝提供）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署檢察官王涂芝2020年參加檢察官學姐、時任警政署政風室主任黃錦秋安排的飯局，並隨學姐到地下匯兌業者的招待所免費吃喝，懲戒法院職務法庭先前已重判黃免除檢察官職務、轉任檢察事務官，今（9日）輕判王罰俸3個月，王回應感謝職務法庭洗刷她縱放犯人犯的污名，收到判決再研究是否上訴。

王涂芝今回應職務法庭判決的全文如下：

1.首先感謝懲戒法院釐清我並無縱放之舉，也無怠於管理拘票繳回之行為，此部分能還我清白，對我實屬意義重大。

2.其次感謝懲戒法院肯認我過去辦案實績評論整體屬認真、投入工作的檢察官，亦無不良素行，不畏權勢主動配合調查的肯定。

3.主文結果對我而言非完全盡如人意，對於本案我與辦案團隊積極扣得當時史上最高2.4億元不法所得，仍受罰俸結果，確實遺憾，待收到完整內容後，再行研議決定是否上訴。

本案源於王涂芝受黃錦秋邀請，與檢警辦案團隊聚餐，2020年1月17日被帶往地下匯兌業者郭哲敏的88會館續攤唱歌、同年7月10日到另名地下匯兌業者涂誠文的睿森銀樓續攤，接受吃喝招待。

後來王涂芝於2022年2月到同年11月，指揮偵辦郭哲敏所涉跨境洗錢案，開立拘票指示相關機關在郭入出境時留置拘提，但搜索約談前夕，郭於同年10月26日欲搭機出國，王認為當時尚非動手時機，指示放行，並仍於11月初發動偵辦，郭滯留海外10個月，才被通緝帶回歸案。

郭哲敏逃亡期間，88會館招待賓客影像外流，多名警官中箭落馬，接著黃錦秋、王涂芝等人也被揭露去過88會館與睿森銀樓，王涂芝解釋當時根本不知續攤地點是誰的、也沒看過招待所主人，僅短暫停留就離開，但因事件鬧大，她和黃錦秋分別經高檢署、法務部移送監察院通過彈劾，再移送職務法庭審理。

黃錦秋被認定事發後一再狡詞否認，更要求王涂芝改口否認一起去過88會館、意圖卸責，幸好王拒絕配合，職務法庭今年（2025年）2月25日重判黃免除檢察官職務、轉任檢察事務官，黃上訴求翻盤，法務部也上訴，要求黃連檢察事務官都不能做。

至於王涂芝所涉案情，職務法庭認為無從證明她縱放、包庇郭哲敏，但她2次到私人招待所接受招待，以及開立拘票有違比例原則等，違反《檢察官倫理規範》、情節重大，有懲戒必要，今判她「罰款，其數額為現職月俸給總額叁個月」，金額約45萬元。