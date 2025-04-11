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快訊／又有苦主！郭哲敏2億交保多次靠近機場海岸　火速拘提羈押

▲郭哲敏2億元交保。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲郭哲敏交保2億元等候下月（5月）新北院一審宣判，卻被合議庭發現屢次靠近機場、有逃亡之虞，11日火速拘提後羈押。（資料照／記者陸運陞攝）

記者黃哲民、陳以昇／新北報導

被稱為「洗錢大亨」的北市88會館負責人郭哲敏，所涉洗錢等案情經新北地院辯論終結，今年（2025年）1月獲准交保2億元、等候下月（5月）29日宣判，但合議庭發現郭佩戴的防逃科技監控設備，多次示警他靠近機場、海岸線，今（11日）拘提郭男到案訊問後，裁定今起再執行羈押，可抗告。

郭哲敏是連一鮑魚創辦人鍾文智因犯《證券交易法》等罪、被判刑合計30年5月定讞卻棄保潛逃後，第2名疑受池魚之殃的金融重犯，第1位是遠東航空前負責人張綱維，原本交保在外，本月份（4月）2日被高院拘提到案，訊後以他佩戴科技監控設備卻顯示多次靠近漁港為由，裁定羈押防逃。

新北院裁定理由指出，郭哲敏於今年1月交保並接受科技設備監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線等告警事件，顯有違反本院依《刑事訴訟法》第116條之2第1項第4款規定命接受科技設備監控事項之重大情事。

合議庭審酌郭哲敏在海外有巨額資金可供生活無虞，有相當理由認為有逃亡之虞，兼衡郭所涉犯罪情節、國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、人身自由及防禦權受限制程度之私益，繼續施以具保、限制出境、出海及科技設備監控無法避免逃亡之風險，不足以確保後續訴訟程序之順利進行。

合議庭今上午拘提郭哲敏到案，訊後於今天中午認為有再予羈押之必要，因而依《刑事訴訟法》第117條第1項第4款規定，裁定郭男自114年4月11日起再執行羈押，可抗告。

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