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北市警涉勾結郭哲敏違法查個資遭聲押　最重記兩大過免職

▲▼台北市南港分局偵查隊偵查佐劉政道。（圖／記者劉昌松攝）

▲北市南港分局警備隊警員劉政道。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

曾任南港偵查隊偵查佐的警備隊隊員劉政道，因涉違法查詢警用公務系統及洩漏所查詢相關民眾個資，26日遭台北地檢署檢察官指揮警政署督察室、法務部調查局、台北市督察室及南港分局組成的專案小組，持搜索票到劉員辦公室及住家展開搜索；據了解，劉員2022年透過警用系統違規查詢民眾戶役政、車籍資料等個資，違法調閱個資筆數超過百筆，檢警懷疑他以對價關係，將個資販售給郭哲敏地下匯兌集團，作為追蹤債務人及特定對象使用。

據了解，劉員是警員班畢業、現年50歲，從警約30年，到任南港服務約5年左右時間，劉員犯案手法相當縝密，往往會先假稱查詢通緝犯、煙毒人口或者偵查刑案所需，在查詢案件資料時，夾帶郭哲敏集團委託查詢的特定人別資訊，以此手法，透過警方戶役政、車籍查詢系統違規調閱超過上百筆的個資。

2022年底南港督察組發現劉員的警用系統查詢紀錄異常，「辦理案件和查詢個資數量比例超過太多」，認定劉員違規調閱個資，立刻將他約談調查，但劉員到案卻堅稱是查案所需，否認有違規查詢問題，南港分局立刻將他調警備隊改穿制服上班，並取消劉員的警用系統查詢權限。

劉員因涉嫌貪瀆遭北檢約談，檢察官訊後認為劉員涉嫌勾結郭哲敏地下匯兌集團事證明確，訊後聲押。南港警方表示，若劉員遭羈押，顯見其犯罪事證明確，影響警譽重大，將依規定召開人評會記兩大過處分，並報請市警局免職。

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