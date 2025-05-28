與蝶共舞迎未來　台南市XR數位共學課程 打開學習新「視」界

▲台南市XR數位共學中心攜手雲科大團隊開發VR教材《紫斑蝶大蒐秘》，學生體驗沉浸式學習。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動科技與在地文化融合的創新教育，台南市XR數位共學中心與國立雲林科技大學黃瑞菘教授團隊合作，攜手開發VR教材《紫斑蝶大蒐秘》，將生態知識轉化為沉浸式學習體驗。

透過VR頭盔與互動教學，學生彷彿置身紫斑蝶遷徙棲息地，在虛擬與真實之間學會觀察與尊重自然。南市日前舉辦XR數位共學公開授課活動，嘉義市XR中心也跨縣市參與交流，展現共學「互學、共好」的理想。

市長黃偉哲表示，隨著教育與科技快速接軌，學生在VR課堂中可透過視覺與聽覺同步學習，不再侷限於靜態教材。此次以紫斑蝶為主題，除了能近距離觀察翅膀紋路、模擬標記與保護技巧，更激發學生的學習動機與環境意識，展現數位學習與生態教育的融合可能。

教育局長鄭新輝指出，XR共學的價值在於打破地域限制與資源落差，讓偏遠地區學童也能參與稀有課程，感受專家導覽的魅力。本課程由仙草實小作為主播端，聯合竹門、三股、土城、崇明國小與崇明國中、成功國小等校，透過同步共學進行生態探索。三股國小更擔任縣市端授課代表，展現教師技術力與學生高度參與。

學生回饋也令人動容。三股國小學生莊幃翔分享，操作標記工具時最為投入，也學到如何保護蝴蝶，「雖然要面對其他學校有點緊張，但交流真的很有趣，很有成就感。」土城國小學生鄭忻妮則說：「以前只有圖片，現在透過VR，彷彿飛進蝴蝶的世界，還能觀察翅膀花紋，真的很震撼。」

教育局數位學習推動辦公室高誌健主任表示，台南持續強化數位教學環境與課程模組設計，讓學生從XR沉浸式體驗中培養探究能力與科技素養，也深化對地方生態的認同，未來將持續推動本土數位課程開發，讓每個孩子都能「飛得更遠、看得更廣」。