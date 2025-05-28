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共讀成風！誠品進駐台南　市圖串聯45館借閱網路百萬冊資源共享

▲誠品生活台南館盛大試營運，南市圖同步展現公共閱讀資源與城市閱讀實力。（記者林東良翻攝，下同）

▲誠品生活台南館盛大試營運，南市圖同步展現公共閱讀資源與城市閱讀實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

誠品生活台南館28日盛大試營運，為城市文化再添一筆亮彩，台南市立圖書館也同步展現全市公共閱讀資源與創新服務，與誠品共構「城市即圖書館」文化願景。

▲誠品生活台南館盛大試營運，南市圖同步展現公共閱讀資源與城市閱讀實力。（記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局表示，圖書館與書店肩負相同推動閱讀的使命，近年更攜手舉辦「名人帶路─踅冊店、買好書」等活動，用行動支持書業、以書香點亮地方創生。

南市圖指出，目前全市共有45座公共圖書館、超過470萬冊館藏，涵蓋紙本、電子、多媒體與專業資料庫，全年無休提供終身學習支持。為擴大借閱便利性，市圖實施「全市通閱服務」，整合所有圖書館的借書平台與物流系統，一證在手即可跨館借還書籍，去年就有高達413萬冊圖書於各館間流動，借閱熱度逐年攀升。

▲誠品生活台南館盛大試營運，南市圖同步展現公共閱讀資源與城市閱讀實力。（記者林東良翻攝，下同）

因應數位趨勢，南市圖推出「Wow愛讀冊」APP，提供藏書查詢、續借預約、電子書閱讀等一站式行動服務，並預計兩年內於全市37區完成智慧圖書館升級，引入RFID設備、自助借書系統，打造無牆圖書館，讓閱讀突破空間侷限，讓知識真正隨行隨用。

▲誠品生活台南館盛大試營運，南市圖同步展現公共閱讀資源與城市閱讀實力。（記者林東良翻攝，下同）

文化局長黃雅玲指出，台南人愛書、愛讀書已成生活日常，全市圖書館年借閱量超過千萬冊，人均借閱冊數更高於全國平均。她強調，圖書館與書店相輔相成，都是知識城市的核心設施。未來市府將持續與書店、出版社、民間文化單位攜手合作，將閱讀活動深入社區、走入人群，實踐「城市即圖書館」的文化想像，讓每個轉角都能遇見一本書、一場閱讀的啟程。

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