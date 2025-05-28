用戲劇說法令！　台南勞工局校園巡演第二場龍崎國小登場

▲台南市勞工局校園巡演活動進入龍崎國小，劇團演出《唐唐的白龍馬》，師生觀劇熱烈反應。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓勞動法令教育向下紮根，台南市政府勞工局持續推動「2025年度勞動法令校園巡迴宣導計畫」，透過戲劇演出寓教於樂，提升學童對勞動權益的認識，今年共規劃四場劇團展演，第二場於28日走進龍崎國小，由劇團演出活潑生動的《唐唐的白龍馬》，全校師生觀劇後反應熱烈，現場笑聲與掌聲不絕於耳，演出後的有獎徵答活動更是引起熱烈迴響，寓教於樂成效十足。

勞工局王鑫基局長表示，勞動權益保障的第一步是從小建立對法令的基本認知，因此局方特別規劃結合校園巡演行動，將「尊嚴勞動」、「性別平權」與「勞資關係」等核心價值融入故事情節，讓孩童在欣賞劇碼的同時，自然而然理解如勞資爭議處理、工作場所安全、勞動基準法等重要法令觀念，期望透過潛移默化的教育，為未來建立更公平友善的職場環境打下基礎。

台南市勞工局強調，面對日益多元的勞動市場變化與新興勞資議題，如性騷擾防治、職場霸凌、國際就業挑戰等，勞工教育顯得更加重要。未來將持續攜手專家學者深入校園與社區，以講座、劇團展演等多元形式擴大勞動法令推廣力道，讓市民從小到大都能擁有充足的勞動知識與法令意識，共築勞資共好、社會共融的理想環境。