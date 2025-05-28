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南韓選前封關民調出爐！李在明支持率「逼近50%」　拉大對手差距

▲▼南韓民調機構Realmeter調查共同民主黨候選人李在明、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫的支持率。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓民調機構Realmeter調查共同民主黨候選人李在明、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫的支持率。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於6月3日正式實施總統大選，而事前投票則於29至30日開放。為此，調查機構實施選前一周前的封關民調，其中共同民主黨候選人李在明、國民力量候選人金文洙的支持率，再度擴大至十位數，李在明支持率逼近50%，看似勝負已定，他呼籲選民透過民主投票的制度審判現執政黨國民力量。

根據《韓聯社》，南韓知名民調機構Realmeter本月26、27日針對南韓全國18歲以上選民1003人實施調查，其中李在明獲得的支持率為49.2%、金文洙36.8%、改革新黨候選人李俊錫10.3%，此次民調也成為選前倒數一周的最後封關民調，支持率數據反映出鮮明的「三腳督」政治版圖，隨著李俊錫承諾不會退選，金、李的保守派整合將面臨失敗。

自從南韓前總統尹錫悅4月初因發布緊急戒嚴等而遭罷免下台以來，李在明在各項民調持續領先其他候選人，他以強大且厚實的支持群眾為基礎，喊出「透過投票鎮壓戒嚴內亂」，並在YouTube頻道上傳影片，表示「1400萬隻螞蟻（指支持選民）已經在同一條船上」，承諾未來會讓韓股飄升至5000點，改革股市結構和資本市場。

李在明持續在首爾市廣津區、中浪區、城東區、東大門區造勢，呼籲首都圈選民支持。而在事前投票中，李在明表示將前往首爾新村投票。

▲▼李在明持續在各項民調支持率中保持領先。（圖／達志影像／newscom）

▲李在明持續在各項民調支持率中保持領先。（圖／達志影像／newscom）

至於國民力量候選人金文洙，則持續在釜山、慶尚南北道、大邱等泛保守派陣營傳統票倉集中造勢，以「打倒防彈獨裁」名義打出「反李在明」悲情牌，呼籲保守派傳統支持群眾能夠集中火力，將選票投給自己。

同時，金文洙也宣布，明（29）日將前往李在明擔任國會議員時的選區「仁川桂陽」進行事前投票，形容李在明為共產勢力，強調將達成仁川登陸戰般的奇蹟，以阻止大韓民國赤化。

至於昨（27）日晚間在電視辯論會公然以粗鄙言論談及女性的改革新黨候選人李俊錫，則持續在首爾市汝矣島公園、江南站、德黑蘭路等上班族經常出沒的地方進行造勢，呼籲年輕族群支持。李俊錫表示，他將選擇前往位於京畿道華城市的東灘新都市進行事前投票。

▲▼金文洙接連會晤前總統李明博、朴槿惠，也是造成支持率下跌的原因。（圖／達志影像／newscom）

▲金文洙接連會晤前總統李明博、朴槿惠，也是造成支持率下跌的原因。（圖／達志影像／newscom）

韓媒《News1》則委託知名調查機構蓋洛普韓國，於25到26日針對1005名年滿18歲的成年男女實施民調，重點在於保守派與進步派陣營各自整合後的「雙強對決」，以李在明對上金文洙、李在明對上李俊錫進行調查。當李在明對上金文洙時，李支持率為53%、金為43%；而當李在明對上李俊錫時，李在明為51%、李俊錫41%。

從Realmeter於上一次（22到23日）實施的民調結果相比，李在明支持率上升2.6個百分點，反觀金文洙則下降0.8個百分點、李俊錫下跌0.1個百分點。

Realmeter分析，與上一次民調結果相比，李在明在首都圈、40多歲族群、泛進步派選民的支持率有所上升，然而金文洙的支持率卻在首爾、大邱（保守派傳統票倉）、女性族群有所下降，至於李俊錫的支持率則在大邱、60多歲族群、學生（李俊錫重視的年輕族群）之間下降。

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