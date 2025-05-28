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【廣編】日本「棒貓」首度登台！艾融化身店長萌翻南港　三大活動引爆打卡熱潮

▲▼日本,棒貓,啦啦隊,艾融,LaLaport,米沃科技,HANDS台隆手創館。（圖／米沃科技提供）

▲由米沃科技攜手HANDS台隆手創館將於LaLaport南港店舉辦「棒貓」新品發表會，邀請啦啦隊女神艾融當一日店長。

圖、文／米沃科技提供

貓奴們準備尖叫！來自日本內藤設計研究所、風靡亞洲的超人氣毛絨IP「棒貓」首度登台，由米沃科技攜手HANDS台隆手創館於LaLaport南港店舉辦盛大新品發表會。棒貓以圓滾滾的身形、呆萌卻情緒豐富的表情擄獲粉絲的心，從「躺平貓」的全然放空，到「厭世貓」的真實厭世臉，每一款都像極了現代人的日常寫照。不只是可愛，它們彷彿能說出你說不出口的心情，一出場就讓人想抱緊處理！

即日起至6月8日，凡單筆消費滿600元即可享全館88折優惠；5月31日當天單筆消費滿1,000元者，還能獲得與艾融合照資格，並加碼贈送限量親筆簽名美照。療癒商品、女神魅力與獨家好康三箭齊發，LaLaport南港預計將成為當日貓奴與粉絲最熱打卡點，勢必掀起一波「棒貓風暴」。

棒貓的魅力不只在於外表呆萌，更多的是那種「一看就懂你」的情緒共感力。它們不說話，卻默默陪在你身邊，有如一位懂你的室友、一隻懂事的寵物。在辦公室，它是減壓小物；在房間，它是療癒枕邊人。米沃科技執行長蕭珮瑩表示：「我們希望藉由棒貓這個IP，不只帶來療癒可愛的生活提案，更讓台灣消費者感受到來自日本品牌的精緻設計與細膩情感。透過與HANDS台隆手創館的合作，讓更多人親身體驗棒貓的療癒魔力。」

快閃限定！棒貓新品發表會資訊：
活動時間：2025年5月31日（六）14:00–15:30
活動地點：HANDS台隆手創館 LaLaport南港店
特別來賓：啦啦隊女神 艾融
 

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