洩露美韓軍演機密給中國！韓22歲陸軍涉案遭逮　外公是解放軍官

▲美韓兩軍在京畿道坡州靶場進行實彈射擊訓練。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

最近傳出許多起中國籍人士在南韓拍攝機場、軍事基地、戰機等軍事裝備的事件。在此之際，南韓陸軍一名現年22歲的兵長（中士）從去年8月起，涉嫌在中國軍方情報組織拉攏下，將美韓聯合軍演等相關機密洩漏給中國軍方。經過調查以後，確認該名南韓陸軍兵長的母親來自中國。

根據《韓聯社》，南韓軍事檢察官將起訴書遞交給國會議員姜大植（國民力量）的辦公室，內容指出該名長期向中國洩密的南韓陸軍兵長A某，其實成長背景與中國關係深厚，因為他的父親為韓國籍、母親則為中國籍，2003年在中國出生後，便長年在中國北京居住。

A某只有2008年到南韓短暫旅居5個月，之後大部分時間皆在北京成長，與外公、外婆一起生活，而他的外公是中國人民解放軍火箭軍的軍官，直到2005年才退伍。

A某2023年12月加入南韓陸軍後，便一直在前線部隊擔任補給兵，主要負責後勤補給任務，自從他在中國社群平台上傳身穿軍裝的照片後，便與解放軍聯合參謀部軍事情報局天津工作處所屬情報小組拉攏。

2024年8月休假期間，A某前往中國北京，並與中國情報組織人員見面，並在中國拉攏下成為滲透南韓部隊的情報員，同意透過智慧型手機IP傳送工具，向中方傳送關於美韓軍演的軍事機密。

A某傳送給中方的文件，主要由美軍編撰以後下達給南韓軍，內容包含駐韓美軍駐地名稱、兵力增員計畫、衝突爆發時可能淪為敵軍精密打擊對象的標的物位置，以及美韓聯合軍演時各負責人的隸屬單位、軍階、姓名、聯絡方式等和美韓聯合司令部的範本目錄。

報導指出，自從A某向中國軍方洩密後，去年8月至今年2月之間，從中國軍方情報組織透過支付寶（Alipay）獲得8萬8000元人民幣（約新台幣36.5萬元）做為報酬。

A某已於4月18日遭到拘留，並於本月中遭到起訴。