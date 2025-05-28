中年創業不是夢！　台南皮件女匠靠「產投」翻轉人生

▲徐晨琳與先生共同創業手作皮件品牌DUAL與Dualive飾品副牌，除自營工作室外，假日也會去市集擺攤，他們透過勞動部課程精進技術與人脈，走出中年創業新藍海。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中年轉型創業，也能闖出新局！台南皮件設計師徐晨琳與先生自傳統皮鞋業出發，2015年創立自有品牌DUAL，創業初期備受市場考驗，直到她報名勞動部雲嘉南分署「產業人才投資方案」課程，重拾皮革工藝、結合金工技術，不但打響副牌名號，更為品牌注入創新活水。

徐晨琳憶起創業初期，坦言「真的是苦過來的」。作品雖用心製作，卻無人買單，挫折感排山倒海而來。她透過「台灣就業通」網站找到雲嘉南分署開設的「皮革裁切雕刻藝術創作班」，才彷彿點燃人生微光，不僅強化專業技術，也開啟將皮革邊角料創意轉化為飾品的想法，意外帶動副牌熱賣，皮件主線也因此打開知名度。

進一步追求突破，她再度報名「流行銀飾工藝班」，將金工與皮革融合，讓設計更具質感。她感謝師資指導與同學交流，拓展視野與人脈，成為品牌蛻變的轉捩點。她說：「中年創業不是夢，只要善用政府資源，一步一腳印，也能闖出自己的風格世界。」她強調政府提供的資源真的很寶貴，有心的人一定要勇敢報名！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「產業人才投資方案」針對在職勞工量身打造，提供八成費用補助，特定物件如中高齡或身心障礙者更享全額補助，協助勞工因應產業變遷、技術轉型，提升自我價值。114年預計在雲嘉南地區開辦約140門課程、逾3,300人次受惠，課程包含AI專案工具、資訊安全、智慧農業與碳中和等新興領域，歡迎民眾透過「台灣就業通」網站查詢報名，或電洽(06)6985945轉1526了解詳情。