　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中年創業不是夢！　台南皮件女匠靠「產投」翻轉人生

▲徐晨琳與先生共同創業手作皮件品牌DUAL與Dualive飾品副牌，除自營工作室外，假日也會去市集擺攤，他們透過勞動部課程精進技術與人脈，走出中年創業新藍海。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲徐晨琳與先生共同創業手作皮件品牌DUAL與Dualive飾品副牌，除自營工作室外，假日也會去市集擺攤，他們透過勞動部課程精進技術與人脈，走出中年創業新藍海。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中年轉型創業，也能闖出新局！台南皮件設計師徐晨琳與先生自傳統皮鞋業出發，2015年創立自有品牌DUAL，創業初期備受市場考驗，直到她報名勞動部雲嘉南分署「產業人才投資方案」課程，重拾皮革工藝、結合金工技術，不但打響副牌名號，更為品牌注入創新活水。

徐晨琳憶起創業初期，坦言「真的是苦過來的」。作品雖用心製作，卻無人買單，挫折感排山倒海而來。她透過「台灣就業通」網站找到雲嘉南分署開設的「皮革裁切雕刻藝術創作班」，才彷彿點燃人生微光，不僅強化專業技術，也開啟將皮革邊角料創意轉化為飾品的想法，意外帶動副牌熱賣，皮件主線也因此打開知名度。

▲徐晨琳與先生共同創業手作皮件品牌DUAL與Dualive飾品副牌，除自營工作室外，假日也會去市集擺攤，他們透過勞動部課程精進技術與人脈，走出中年創業新藍海。（圖／記者林東良翻攝，下同）

進一步追求突破，她再度報名「流行銀飾工藝班」，將金工與皮革融合，讓設計更具質感。她感謝師資指導與同學交流，拓展視野與人脈，成為品牌蛻變的轉捩點。她說：「中年創業不是夢，只要善用政府資源，一步一腳印，也能闖出自己的風格世界。」她強調政府提供的資源真的很寶貴，有心的人一定要勇敢報名！

▲徐晨琳與先生共同創業手作皮件品牌DUAL與Dualive飾品副牌，除自營工作室外，假日也會去市集擺攤，他們透過勞動部課程精進技術與人脈，走出中年創業新藍海。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「產業人才投資方案」針對在職勞工量身打造，提供八成費用補助，特定物件如中高齡或身心障礙者更享全額補助，協助勞工因應產業變遷、技術轉型，提升自我價值。114年預計在雲嘉南地區開辦約140門課程、逾3,300人次受惠，課程包含AI專案工具、資訊安全、智慧農業與碳中和等新興領域，歡迎民眾透過「台灣就業通」網站查詢報名，或電洽(06)6985945轉1526了解詳情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
24歲台大毒梟！她驚覺「最荒謬1點」　網感慨：聰明的混蛋
快訊／台股2檔上演爆量秀！　數度亮燈漲停
樂天女孩「當富商囂張小三」　律師再爆線索：她根本不怕公開
國台辦發聲「歡迎館長」！　痛批八囧「宵小之輩」將終生追責
控Andy劈腿！　家寧「默默1舉動」被抓包
快訊／遭爆組極樂砲兵團　「型男里長」發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

交通事故傷亡雙降　黃偉哲：台南道安邁向零死亡穩健前進

花蓮民宿有好食！推廣食魚特色旅宿　創作鬼頭刀當令料理

24小時緊急救援連線！花蓮增設不活動偵測功能+GPS功能手環

災防演練實兵上陣　南寳樹脂攜手南消模擬地震引爆毒災火警複合情境

中年創業不是夢！　台南皮件女匠靠「產投」翻轉人生

1顆肉粽500大卡起跳　營養師分享端午健康無負擔品粽秘訣

降低電費抗美關稅衝擊！　台電南區攜手塑膠產業推節能

2025台南國際龍舟錦標賽登場　運河上水火雙龍共舞！

南投縣創意烘焙班失業者職訓6／23開課　即日起開放報名至6／12

新竹市美術館百年特展　《築跡永恆》登場

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

【默契的擊掌】領完餐弟弟突然伸手！店員秒get到

交通事故傷亡雙降　黃偉哲：台南道安邁向零死亡穩健前進

花蓮民宿有好食！推廣食魚特色旅宿　創作鬼頭刀當令料理

24小時緊急救援連線！花蓮增設不活動偵測功能+GPS功能手環

災防演練實兵上陣　南寳樹脂攜手南消模擬地震引爆毒災火警複合情境

中年創業不是夢！　台南皮件女匠靠「產投」翻轉人生

1顆肉粽500大卡起跳　營養師分享端午健康無負擔品粽秘訣

降低電費抗美關稅衝擊！　台電南區攜手塑膠產業推節能

2025台南國際龍舟錦標賽登場　運河上水火雙龍共舞！

南投縣創意烘焙班失業者職訓6／23開課　即日起開放報名至6／12

新竹市美術館百年特展　《築跡永恆》登場

按摩店大聲喧嘩擾民挨轟！　身家十億女星緊急道歉回應了

賴清德盼2030癌症死亡率減少1/3　藍委：絕對被錯誤能源政策拖垮

大學教授遭爆射後不理害懷孕　清秀前女友認了「被分手求復合」

工程老闆性侵17歲女會計！到職隔天載去摩鐵　賠40萬判3年10月

試開箱／回歸香水本質！不用管成本、只需揮灑創意的藝術香氛殿堂

遭傳被永野芽郁劈腿！金武俊《新聞主播》戲份消失…生日照引揣測

看台大毒梟案！她驚覺「最荒謬1點」　網爆感慨：聰明的混蛋

台東女疑獨自離家後失聯！親友哽咽曝她「常記憶混淆」：情況堪憂

食藥署拚本周內解快篩荒　每周60萬劑「連鎖超商、藥局」優先鋪貨

感受雨都「騎樓咖啡」氛圍　基隆不限時寧靜小店60元就能喝一杯

【默契的擊掌】領完餐弟弟突然伸手！店員秒get到

地方熱門新聞

從戰機飛官到有機農夫　退役軍官耕出台東新希望

謝國樑施政滿意度暴衝19%　關鍵改善曝光

大福興宮新住民包粽比賽 　無國界慶端午

高虹安擘劃社福藍圖開花結果　邱臣遠：實現幸福真永遠就是現在進行式

小北百貨端午連假開工大杯現煮咖啡買一送一

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

《IN新竹》第25期聚焦竹市特色甜點與咖啡產業

議員倡引進高科技產業帶動知本發展

翁章梁再度榮獲五星首長殊榮

鳳梨大王賭輸數億？微熱山丘講話了

潮州警分局教官郭文明　獲頒「模範警察」

中年創業不是夢！台南皮件女匠靠「產投」翻轉人生

花東優惠票傳僅95折　立委黃建賓提3大不足要求中央加碼

台南市學童健康知識大比拚賢北國小勇奪冠軍

更多熱門

相關新聞

2025台南國際龍舟錦標賽登場運河上水火雙龍共舞！

2025台南國際龍舟錦標賽登場運河上水火雙龍共舞！

2025台南國際龍舟錦標賽27日晚間在台南運河正式點燃戰火！開幕典禮由市長黃偉哲依古禮舉行祭江儀式揭開序幕，隨後火舞團《即將成真》以火焰幻化巨龍，與水上龍舟共舞，雙龍騰躍運河，營造陸海空齊發的端午之夜，黃偉哲邀請全台朋友趁著連假「看龍舟、吃美食、逛景點」，來場最Chill的台南行。

親子關懷延伸社會力和逸飯店台南西門館捐900組物資助弱勢

親子關懷延伸社會力和逸飯店台南西門館捐900組物資助弱勢

妃妃鐵馬隊端午騎進台南37區祈福台灣民主東山再起

妃妃鐵馬隊端午騎進台南37區祈福台灣民主東山再起

端午節慶台南婦女中高齡搶搭就業補助列車

端午節慶台南婦女中高齡搶搭就業補助列車

台南市學童健康知識大比拚賢北國小勇奪冠軍

台南市學童健康知識大比拚賢北國小勇奪冠軍

關鍵字：

創業台南皮件女匠翻轉人生

讀者迴響

熱門新聞

男閨蜜范成章無奈發聲「都有付錢」

家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」

家寧男閨蜜身份起底

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

荒淫里長砲兵團！　「群組極樂照」流出

新北「型男里長」組極樂砲兵團　上空辣妹照流出

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！遭杰威爾切割

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！黑料全被挖

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉　辣妻丟警告

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

快訊／8級強風擴大　午後加劇「全台雨最多」時間曝

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」

更多

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面