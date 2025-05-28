2025台南國際龍舟錦標賽登場　運河上水火雙龍共舞！

▲2025台南國際龍舟錦標賽於台南運河安億橋至承天橋熱鬧登場，開幕夜水火交織、氣氛沸騰。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南國際龍舟錦標賽27日晚間在台南運河正式點燃戰火！開幕典禮由市長黃偉哲依古禮舉行祭江儀式揭開序幕，隨後火舞團《即將成真》以火焰幻化巨龍，與水上龍舟共舞，雙龍騰躍運河，營造陸海空齊發的端午之夜，黃偉哲邀請全台朋友趁著連假「看龍舟、吃美食、逛景點」，來場最Chill的台南行。

黃偉哲表示，台南是全台歷史最悠久的龍舟賽城市，傳承逾三百年，即使時代變遷，仍堅持使用傳統木船，展現深厚文化底蘊。開幕夜融合傳統與創新，火舞、水波與鼓聲交錯，將台南運河化作端午節最閃耀的文化舞台。

活動現場設有百攤美食、農特產品與文創市集，還有立蛋、童玩體驗區與藝文表演，全方位打造五感滿足的節慶氛圍。不論是觀賽、吃喝或買伴手禮，民眾都能玩得盡興。

體育局指出，今年賽事共有121隊、2,792名選手參賽，較去年成長24隊、580位選手，熱度創新高。大型龍舟賽包含高中、大專、企業、公教、社團等多組別，小型龍舟則有公開男子與女子組競技，總獎金高達59萬7千元，其中小型公開男組冠軍可獨得6萬元。

賽事自27日起至31日止，連續五天在安億橋至承天橋水域登場，開幕賽率先由國中、高中職、大專與公教組點燃戰局，各隊齊力劃槳、奮力破浪，端午運河激情四射。

市府提醒，活動期間天氣炎熱，請觀眾注意防曬與補水，觀賽勿跨越岸邊欄杆，維護自身安全。現場設有醫護站與服務台，並加派警消與志工協助維持秩序，相關資訊請見官網：https://dragonboat.tainan.gov.tw/