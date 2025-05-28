交通事故傷亡雙降　黃偉哲：台南道安邁向零死亡穩健前進

▲市長黃偉哲27日主持南市道安會報，強調從工程、教育、執法三面向改善交通安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為精準壓制交通事故死傷數據，台南市政府27日召開2025年5月道安會報，市長黃偉哲點出事故數位背後是市民的身心代價，強調市府將全面盤點高風險熱點與族群，從工程、教育、執法三面向啟動系統防制，邁向「交通事故零死亡」的政策願景。

台南市長黃偉哲27日主持2025年5月道安會報，根據交通部統計，今年第1季（1至3月）交通事故受傷人數較去年同期減少446人，降幅2.9%；30日內死亡人數也較基期年度同期減少5人，降幅8.2%。黃偉哲指出，數位背後是家庭的傷痛，市府將強化事故樣態分析、族群風險掌握及具體對策，朝中央所訂15%事故死亡率降幅目標穩健邁進。

交通局局長王銘德指出，市府已啟動「台南市道路交通安全多元提升計畫」，涵蓋9大行動計畫、21項策略與33項具體作法，針對高風險路段進行車道配置與減速設施檢討、路口路型改善與行人空間改善，並強化見警率與違規項目取締，如測速、闖紅燈、未禮讓行人等違規項目。同時，強化與學校、社區、區公所聯繫，深化分眾教育宣導，形成從上到下的治理網路。

警察局長林國清表示，自5月起實施「順安專案」，針對無照駕駛、未戴安全帽、酒駕、使用手機、轉彎違規、併排臨停等十大常見肇因強化執法。警察局同步至16個分局舉辦事故防制會議，檢討勤務配置並加強攔查與人車資料檢核，提升現地預防效果。王銘德也補充，針對高齡駕駛趨勢，市府將配閤中央推動駕照安全政策並建言在地改善方案，透過道安會報滾動檢討，打造更人本、安全的交通環境。