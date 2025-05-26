傳產二代返鄉接班　南投縣府邀張瑞夫分享洗衣老店翻轉經驗

▲張瑞夫分享洗衣老店創新故事，激盪青創新思維。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

以傳統產業經濟為主的南投縣面臨接班與轉型的關鍵時刻，許多年輕人選擇回到家鄉，承接父母的產業，同時肩負著創新的挑戰，關心如何因應時代變遷，在老一輩打下的基礎上用新時代的觀點讓老店經營再突破；南投縣政府因此於日前邀請「萬秀洗衣店」第三代經營者張瑞夫，分享如何藉由社群行銷與永續理念翻轉傳統產業的成功經驗。

「薪火相傳：新世代打造老店新未來！」名人講座暨創業小聚活動，10日在中興新村中創園區國際會議廳舉辦，由縣府青年發展所所長楊紹宏主持，張瑞夫擔任主講人，吸引來自各地青年創業者、二代接班人及地方創新者踴躍出參與，縣議員簡千翔也出席共襄盛舉。

張瑞夫親自分享如何在繼承家業的同時，重新詮釋品牌價值，並成功達成品牌翻轉的歷程：從祖孫情出發，透過社群行銷、影像風格與時尚跨界，成功讓老店翻紅，也推動社會關注高齡與永續議題；他提到：「創新不代表把傳統都捨棄，而是把大家所遺忘的傳統喚醒，用現代的方式，說給不同世代聽。」鼓勵青年發掘傳統產業中的創新可能、尋找屬於自己的創業定位，引發在場青年迴響，紛紛分享自己返鄉接班的點滴歷程，現場氣氛熱烈。

張瑞夫也表示，此次受邀來分享二代接班的故事，藉此引導南投在地青年看見自己家、自己產業、自己的店，有值得被推廣、被看見的地方，也發掘生活中的寶藏， 希望讓更多人願意回家接班，使更多傳統產業被看到；簡千翔也以過來人的身分期勉與會青年：創業如同一段無海圖的航程，過程中或許會辛苦，或是遭遇困難，但只要立定目標，堅定理想，克服風浪，勇敢前行，一定可以成功。

楊紹宏說，盼以此次活動啟發在地青年創業新思維，並藉助跨業交流找出新觀點，另縣府也透過創業小聚、名人講座等交流平台，讓更多青年能彼此分享經驗、互相啟發，進而建立一個勇於接棒、敢於創新的在地創業生態系；縣府將持續聆聽青年聲音，推動量身打造的輔導政策，陪伴青年穩健走過接班與創業之路。