「沉迷A片」集體擺爛？　亞馬遜部落提告《紐時》求償近54億

記者吳美依/綜合報導

亞馬遜雨林部落「馬魯波」(Marubo)受惠於馬斯克星鏈(Starlink),終於接通網際網路,卻被誤傳年輕人沉迷A片,甚至變得懶惰擺爛。部落本周正式提告《紐約時報》誹謗,並且求償1.8億美元(約新台幣53.8億元)。

馬魯波位於亞馬遜雨林深處,居民大約2000人。《紐約時報》巴西分社社長尼卡斯(Jack Nicas)好奇,接觸網路對當地生活造成什麼影響,2024年4月親自拜訪部落,並於6月2日發布報導,未料導致全球上百間媒體「錯誤宣稱」馬魯波人對A片成癮,該頭條迅速延燒到世界各地,在社群媒體上引爆熱議。

對此,馬魯波本周正式向洛杉磯法院提告,並且向《紐約時報》求償1.8億美元。訴訟文件指出,尼卡斯的報導「把馬魯波人描繪成一個無法處理基本網路接觸的社群,突顯他們年輕人沉迷A片的指控」。

NEWS: Amazonian tribe that received @Starlink satellite internet cries foul over NY Times story...



The Marubo Tribe of the Javari Valley sued The New York Times and TMZ for defamation, following a flurry of news stories about the sudden effects of satellite internet had on the… pic.twitter.com/bwaIOdmMzM