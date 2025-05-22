泰15歲少女「當起老鴇」！　邀未成年女同學、鄰居下海賣淫

▲15歲少女竟當起皮條客，仲介其他女同學下海賣淫。（圖／翻攝自民意報，下同）



王佩翊／編譯

泰國曼谷警方近日逮捕一名年僅15歲的少女，她涉嫌利用社群平台招攬未成年少女下海賣淫，其中還包含她的同學與鄰居，並從中抽取高額傭金。她所設立的買春社團擁有2700名成員，她本人則是會在裡面張貼少女照片與性暗示文字，吸引顧客上門。

根據《民意報》報導，警方5月22日展開行動，在曼谷一間飯店成功逮捕了這名15歲少女。警方表示，少女透過一個名為「年輕人娛樂工作群組」的臉書社團進行犯罪活動，並在此發布未滿18歲的賣淫妹照片，招攬買春客。

警方指出，每次性交易的價碼約為5000至6000泰銖（約新台幣4573至5490元），而少女自己就抽傭2000至3000泰銖（約新台幣1830至2745元），十分壓榨。

經深入調查，警方發現這個買春臉書社團都是少女親自發布相關貼文。她還會透過臉書及LINE招募未成年少女下海賣淫。警方掌握充分證據後，透過LINE佯裝成買春客主動聯繫少女，並展開臥底行動。

少女隨後向警察傳送多張未成年少女的照片供其選擇，並開價每次交易5000至6000泰銖（約新台幣4573至5490元）。雙方約好在飯店見面後，警察便派出大量人力在指定飯店埋伏，隨後少女帶著另外2名少女現身，當場被警方逮捕。根據調查，2名賣淫妹分別為14歲及16歲，目前已被安置。

2名受害少女表示，她們是被少女哄騙才會進行性交易，並透露與嫌犯是同學。

仲介賣淫的少女被逮後坦承，自己已多次安排賣淫。她會先透過臉書公開貼文吸引客人，並要求添加LINE好友傳送照片，方便客人選擇，而她仲介賣淫的對象多為自己的鄰居或同學。