LED廠獲利暴增5倍！李洲科技老董「洩利多內線」給親友　70萬交保

▲李洲科技董事長李明順涉內線交易，70萬交保。（圖／記者劉昌松攝，下同）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

上櫃光電類股李洲科技(3066)在2022年2月間公告，單季獲利看比前一年同期增加超過5倍，稅後純益淨利也有3倍之多，而董事長李明順疑似提前把利多消息洩漏給親友進場買股，並公告前的禁止交易期間，進場買股獲利逾百萬元，台北地檢署27日指揮調查局搜索並約談李男等12人到案，經檢方漏夜複訊後，依違反證交法諭令李男70萬交保。

李洲科技公司創立於1974年，在國內設廠製造LED相關產品，2021年成立半導體事業部門。2022年2月間，李洲科技股價突破每股40元，當時因多次達公佈注意交易資訊標準，李洲科技在2月16日公告，2021年第3季的稅前淨利2500萬元，比2020年第3季的4百萬元增加了525%，平均每股盈餘0.27元，也比同期增加350%。

檢調獲報，在李洲科技發布重訊前，市場上就出現異常交易情形，經過分析，相關帳戶與李姓董事長親友有關，懷疑是李姓董事長私下散布利多消息，讓親友在禁止交易期間，提前買股等著搭順風車，估計擬制性獲利逾百萬元。北檢檢察官陳雅詩27日指揮調查局台北市調處，前往搜索李洲科技公司等7個地點，並通知李姓董事長與涉案親友等10名被告、2名證人到案，全案朝涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌方向偵辦。

檢方複訊後，諭令李男70萬交保、鄭姓友人50萬交保、鄭男妻子10萬元交保，另3人訊後請回。