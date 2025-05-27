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LED廠獲利暴增5倍　李洲科技老董涉「洩漏利多內線」遭搜索約談

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢指揮調查局偵辦李洲科技內線交易案，搜索約談董事長等人到案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上櫃光電類股李洲科技(3066)在2022年2月間公告，單季獲利看比前一年同期增加超過5倍，稅後純益淨利也有3倍之多，李洲科技股價同步暴漲，但李姓董事長疑似提前把賺錢的利多消息，告訴親友買股，趁著公告前的禁止交易期間，進場買股獲利逾百萬元，涉嫌內線交易等罪，台北地檢署27日指揮調查局搜索並約談李姓董事長等12人到案說明。

李洲科技公司創立於1974年，在國內設廠製造LED相關產品，2021年成立半導體事業部門。2022年2月間，李洲科技股價突破每股40元，當時因多次達公佈注意交易資訊標準，李洲科技在2月16日公告，2021年第3季的稅前淨利2500萬元，比2020年第3季的4百萬元增加了525%，平均每股盈餘0.27元，也比同期增加350%。

檢調獲報，在李洲科技發布重訊前，市場上就出現異常交易情形，經過分析，相關帳戶與李姓董事長親友有關，懷疑是李姓董事長私下散布利多消息，讓親友在禁止交易期間，提前買股等著搭順風車，估計擬制性獲利逾百萬元。北檢檢察官陳雅詩27日指揮調查局台北市調處，前往搜索李洲科技公司等7個地點，並通知李姓董事長與涉案親友等10名被告、2名證人到案，全案朝涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌方向偵辦。

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