創投董座夫妻涉內線交易獲利138萬　要賠勞動部615萬元

記者黃翊婷／綜合報導

富鑫創投創辦人兼董事長邱羅火與妻子范兆英、兒子邱福倉，因涉嫌內線交易，前年被台北地檢署依法起訴。勞動部勞動基金局所掌管的勞工退休基金委外經營帳戶，因出售股票受到影響，損失達615萬4920元，於是決定提告求償，一審獲得勝訴；邱羅火與妻子去年6月提出上訴，但近日被高院二審法官裁定駁回。

▲邱羅火違法內線交易獲利，刑事部分被判有罪。（資料照／記者劉昌松翻攝）

回顧案件經過，邱羅火因身兼勝麗國際公司的薪資報酬委員，有機會居間介紹同欣電進行合併，甚至參與勝麗國際與同欣電的談判，因此得以掌握雙方合併的時程與換股價格等重大訊息，他在2019年12月27日勝麗公司公告合併案前，疑似透過人頭買進勝麗國際股票，等股價攀升後再賣出。

邱羅火的妻子范兆英得知此事後，又把消息告訴兒子邱福倉，范兆英在2019年12月25日透過邱羅火的帳戶先後買進勝麗公司的股票，邱福倉則是透過網路下單方式買進勝麗公司股票。等到禁止內線交易期間過後，邱羅火立刻指示賣掉持有的勝麗公司股票，3人不法獲利共計138萬餘元。

勞動部勞動基金局所掌管的勞工退休基金委外經營帳戶，在2019年12月25日賣出勝麗公司股票，新制勞退基金總賣出股數為260,769股、賣出單價為161.8255元；舊制勞退基金總賣出股數166,883股，賣出單價為162.036元。而在勝麗公司發布重訊後10個營業日，收盤平均價格為176.3元，勞動部總計受有615萬4920元的差額損害，因而決定向邱羅火夫妻提告求償。

台北地院一審法官認為，證交法第157條之1第3項的立法目的是令違反該條規定的人，以「當日善意從事相反買賣之人買入或賣出該證券之價格，與消息公開後10個營業日收盤平均價格之差額」的計算方法，賠償善意從事相反買賣之人，以維交易公平原則，並使善意從事相反買賣者可以獲得補償。

就本案而言，邱羅火得知勝麗公司合併案的消息之後，不僅自己違法從事內線交易，還把消息告訴妻子，再由妻子轉告兒子，一家3人均可藉由此違法內線交易行為獲取利益，違法情節難謂輕微，最終判夫妻倆應賠償勞動部勞動基金運用局615萬餘元。

邱羅火夫妻提出上訴，案件進入二審。不過，高等法院法官認為，邱羅火等人違反證券交易法，刑事部分被判有罪確定，勞動部勞動基金運用局在不知情的情況下賣出勝麗公司的股票，隨後因勝麗公司發布重訊股價上漲而受有損害，依法確實得以請求連帶賠償，因此裁定駁回邱羅火夫妻的上訴，全案仍可上訴。