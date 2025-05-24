　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

創投董座夫妻涉內線交易獲利138萬　要賠勞動部615萬元

記者黃翊婷／綜合報導

富鑫創投創辦人兼董事長邱羅火與妻子范兆英、兒子邱福倉，因涉嫌內線交易，前年被台北地檢署依法起訴。勞動部勞動基金局所掌管的勞工退休基金委外經營帳戶，因出售股票受到影響，損失達615萬4920元，於是決定提告求償，一審獲得勝訴；邱羅火與妻子去年6月提出上訴，但近日被高院二審法官裁定駁回。

▲創投聞人邱羅火因涉嫌內線交易案遭2度搜索約談。（資料照／記者劉昌松翻攝）

▲邱羅火違法內線交易獲利，刑事部分被判有罪。（資料照／記者劉昌松翻攝）

回顧案件經過，邱羅火因身兼勝麗國際公司的薪資報酬委員，有機會居間介紹同欣電進行合併，甚至參與勝麗國際與同欣電的談判，因此得以掌握雙方合併的時程與換股價格等重大訊息，他在2019年12月27日勝麗公司公告合併案前，疑似透過人頭買進勝麗國際股票，等股價攀升後再賣出。

邱羅火的妻子范兆英得知此事後，又把消息告訴兒子邱福倉，范兆英在2019年12月25日透過邱羅火的帳戶先後買進勝麗公司的股票，邱福倉則是透過網路下單方式買進勝麗公司股票。等到禁止內線交易期間過後，邱羅火立刻指示賣掉持有的勝麗公司股票，3人不法獲利共計138萬餘元。

勞動部勞動基金局所掌管的勞工退休基金委外經營帳戶，在2019年12月25日賣出勝麗公司股票，新制勞退基金總賣出股數為260,769股、賣出單價為161.8255元；舊制勞退基金總賣出股數166,883股，賣出單價為162.036元。而在勝麗公司發布重訊後10個營業日，收盤平均價格為176.3元，勞動部總計受有615萬4920元的差額損害，因而決定向邱羅火夫妻提告求償。

台北地院一審法官認為，證交法第157條之1第3項的立法目的是令違反該條規定的人，以「當日善意從事相反買賣之人買入或賣出該證券之價格，與消息公開後10個營業日收盤平均價格之差額」的計算方法，賠償善意從事相反買賣之人，以維交易公平原則，並使善意從事相反買賣者可以獲得補償。

就本案而言，邱羅火得知勝麗公司合併案的消息之後，不僅自己違法從事內線交易，還把消息告訴妻子，再由妻子轉告兒子，一家3人均可藉由此違法內線交易行為獲取利益，違法情節難謂輕微，最終判夫妻倆應賠償勞動部勞動基金運用局615萬餘元。

邱羅火夫妻提出上訴，案件進入二審。不過，高等法院法官認為，邱羅火等人違反證券交易法，刑事部分被判有罪確定，勞動部勞動基金運用局在不知情的情況下賣出勝麗公司的股票，隨後因勝麗公司發布重訊股價上漲而受有損害，依法確實得以請求連帶賠償，因此裁定駁回邱羅火夫妻的上訴，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今梅雨鋒面來襲3地區防雷雨　2縣市飆高溫
川普威脅蘋果歐盟關稅！美股收黑256點　台積電ADR跌2.1
快訊／美國法官「頒禁制令」　擋下川普禁哈佛招外籍生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吃3碗羊肉爐、薑母鴨　女騎士酒測值0.56！被判刑4個月

台東溪降失聯3外籍人士尋獲　1吊掛2待援

SBL「4冠中鋒」加盟3個月被資遣　怒告台中太陽隊獲賠227萬

創投董座夫妻涉內線交易獲利138萬　要賠勞動部615萬元

78歲董座無照暴衝釀8傷！律師批「帶武器衝進人群」：絕非單純事故

不只女牙醫！地球村積欠百萬薪資　員工憂：若要退費恐求助無門

軍紀法治大進化！　國防部與法務部發表《軍法三策》

78歲董座曝車輛「有定期保養」！返家途中卻暴衝　狂踩剎車也沒用

快訊／長蛇夜襲！伸港5730戶瞬間漆黑　交通號誌全癱瘓

判刑定讞又跑一大咖！　屏東縣議員郭再添神隱遭通緝

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

北市重慶南路一段嚴重車禍　8人受傷...驚悚現場曝

「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

北市重慶南路一段嚴重車禍

吃3碗羊肉爐、薑母鴨　女騎士酒測值0.56！被判刑4個月

台東溪降失聯3外籍人士尋獲　1吊掛2待援

SBL「4冠中鋒」加盟3個月被資遣　怒告台中太陽隊獲賠227萬

創投董座夫妻涉內線交易獲利138萬　要賠勞動部615萬元

78歲董座無照暴衝釀8傷！律師批「帶武器衝進人群」：絕非單純事故

不只女牙醫！地球村積欠百萬薪資　員工憂：若要退費恐求助無門

軍紀法治大進化！　國防部與法務部發表《軍法三策》

78歲董座曝車輛「有定期保養」！返家途中卻暴衝　狂踩剎車也沒用

快訊／長蛇夜襲！伸港5730戶瞬間漆黑　交通號誌全癱瘓

判刑定讞又跑一大咖！　屏東縣議員郭再添神隱遭通緝

台灣第一女優「喜無套」私訊爆匣！一句話酸色粉絲　大尺女模有感

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

《魔鬼的計謀2》CHUU私服穿搭解析　御姊風、BOHO風都是可愛教科書級別

吃3碗羊肉爐、薑母鴨　女騎士酒測值0.56！被判刑4個月

潘慧如一度陷經濟危機！砸千萬開寵物旅館身心俱疲…金主媽媽加入

台東溪降失聯3外籍人士尋獲　1吊掛2待援

SBL「4冠中鋒」加盟3個月被資遣　怒告台中太陽隊獲賠227萬

他在房間躺了34年　網友「暖心舉動」開始尋求自由

今天氣驟變轉涼轟雷雨！下週還有鋒面來襲　端午連假天氣曝光

台股周線中止連5紅　後市面臨端午連假、關稅不確定因素

【91歲超猛阿公】蒙古阿公再度飆速奪金！　世壯運800m「第5金」到手

社會熱門新聞

78歲董座猛撞釀8傷！妻：丈夫有國際駕照

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字報復

地球村欠百萬薪資　員工憂求助無門

快訊／伸港5730戶瞬間漆黑　號誌癱瘓

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

4度違規黑歷史曝光！北市78歲老董撞8傷　無照就被抓2次

欠錢不踹債主下樓再敲昏　5刀捅死愛家男

78歲董座曝車輛暴衝：踩煞車也沒用

高雄男寫外掛被告！法官當庭開掛判無罪

轎車起火自燃燒成廢鐵　車內驚見男焦屍

警開槍抓賊打到命危　「剪接」畫面曝

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

女大生載妹回家遇死劫！媽悲曝：姊姊在殯儀館

更多熱門

相關新聞

夫帶小三參加同學會　妻蒐證反擊贏了

夫帶小三參加同學會　妻蒐證反擊贏了

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）從去年6月起，開始以工作為由夜不歸宿，她起疑後進一步蒐證，才發現丈夫外遇女子小美（化名），兩人多次在高級飯店過夜、發生性關係，憤而決定對小美提告求償80萬元。台北地院法官審理之後，判小美應賠償人妻40萬元較為適當。

貸款摜壓自家股價　正峰前董座遭訴

貸款摜壓自家股價　正峰前董座遭訴

國道淫警性侵少年　判刑定讞再賠80萬

國道淫警性侵少年　判刑定讞再賠80萬

國三女走出校外墜樓亡　校方判國賠264萬

國三女走出校外墜樓亡　校方判國賠264萬

桃園少觀所集體性霸凌　主謀二審判8年

桃園少觀所集體性霸凌　主謀二審判8年

關鍵字：

勞動部高等法院台北地院內線交易

讀者迴響

熱門新聞

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

78歲董座猛撞釀8傷！妻：丈夫有國際駕照

6小時與583男上床！網美私處出血就醫

明天雷雨襲全台　下周三晚間雨勢更猛

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字報復

地球村欠百萬薪資　員工憂求助無門

快訊／伸港5730戶瞬間漆黑　號誌癱瘓

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

快訊／哈佛大學提告川普政府

美國法官擋下川普禁哈佛招外籍生命令

台積電談免稅！致函美方：結果將影響設廠計畫

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

日本入境新制！2028年起須付費申請JESTA

4度違規黑歷史曝光！北市78歲老董撞8傷　無照就被抓2次

欠錢不踹債主下樓再敲昏　5刀捅死愛家男

更多

最夯影音

更多

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面