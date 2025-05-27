清狗便、繫牽繩　台東環保局籲當「優質遛狗人」

▲台東環保局籲打造友善遛狗文化。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著飼養寵物風氣興盛，愈來愈多民眾選擇在假日或閒暇時間帶著毛小孩出門散步。不過，在享受親子時光的同時，部分飼主疏忽了清理犬隻排泄物的責任，導致環境衛生與觀瞻問題頻傳。台東縣環保局指出，2023年共受理53件犬便相關陳情，占總陳情件數約2%；今年截至4月底亦已接獲10件，其中1件經查證後已依法裁罰1,200元。

環保局強調，根據《廢棄物清理法》，若飼主未即時清除犬隻在公共場所排便之廢棄物，經查證屬實，將面臨1,200元至6,000元罰鍰。儘管大多數民眾具備飼養禮儀與公德心，但仍有少數飼主放任犬隻遊蕩，甚至不帶清理工具外出，影響市容與居民生活品質。

台東縣政府指出，台東長年致力推動「慢經濟」與友善環境建設，乾淨整潔的街道、公園與人行空間，除了提升居民生活品質，也是吸引遊客的重要關鍵。一旦公共空間留有犬便，不僅有礙觀瞻，更可能引發病媒孳生與氣味擾人，破壞城市整體意象。

環保局呼籲飼主出門遛狗應配備「三寶」——牽繩、撿便器與垃圾袋。遛狗時應全程繫妥牽繩，避免犬隻遊蕩排便，一旦排泄應立即清理並妥善丟棄於垃圾桶。此外，市民如發現犬便污染情形，可透過多元管道反映，包括撥打免費專線0800-066666、環保局電話089-221999、下載「公害報報」APP或使用環境部線上陳情平台（https://ww3.moenv.gov.tw/），全天候受理民眾通報。

環保局也進一步指出，維護公共衛生與城市美感，不僅是環保單位的責任，更仰賴每位市民共同參與。希望每一位飼主都能成為「遛狗模範生」，與毛小孩一同守護台東的優質生活環境，實踐聯合國永續發展目標SDG第11項「永續城鄉」願景。