關山景點「縱關日月亭」火警　2男點火驅蚊引燃地板釀禍

▲涼亭遭縱火兩男子送辦。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山鎮知名景點「縱關日月亭」於26日晚間發生火警，警方巡邏時發現並即時撲滅火勢，並當場查獲兩名男子涉嫌在亭內升火導致木製地板起火，隨即依公共危險及毀損罪將兩人逮捕並依法移送偵辦。

據台東縣警察局關山分局表示，當日晚間約9時50分，執勤警員凃博禹與邱祺婷依勤務規劃前往巡簽時，發現位於里壠里山區、自行車道旁的「縱關日月亭」冒出大量白煙。兩人立即前往查看，發現涼亭木製地板正燃燒，火勢已燒穿地板形成大洞，周邊並堆放有大量木材，若未及時處置，恐造成更大災害。員警立即通報支援，並以巡邏車上的滅火器撲滅火勢，現場也立即封鎖，確保民眾安全。

現場發現的兩名男子分別為50歲的潘姓男子與34歲的余姓男子。警方調查發現，兩人當時在亭內飲酒，因蚊蟲滋擾，在未經許可下於木造結構內升火驅蚊，不慎引燃地板。兩人雖無縱火意圖，但行為已違法，警方於當晚10時20分依現行犯將其逮捕，並通知管理單位關山鎮公所派員到場勘查與製作筆錄。

據了解，「縱關日月亭」地處偏遠，近年社區治安會議中多次被里民反映為深夜易有可疑人士聚集之處，可能產生治安疑慮。關山警分局因此將該地點列為巡邏重點，設有巡邏箱以便警力定時巡察，此次火警也因此得以迅速發現與處理，避免事態擴大。

分局長鍾國楨於案發後即趕赴現場指揮處置，並責成偵查隊進行現場蒐證以釐清責任。他呼籲民眾切勿在公共設施任意用火，尤其木造建築起火後果嚴重。警方也將持續強化社區警政作為與巡邏密度，防範類似事件重演。

關山警察分局提醒，公共空間的安全有賴全民共同維護，任何輕忽或不當行為都可能引發重大風險。民眾若發現可疑人事物，應記下特徵並立即撥打110通報，警方將第一時間到場處理，共同打造安心宜居的社區環境。