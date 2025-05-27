大武警分局3天取締113件違規　超速、未繫安全帶違規最嚴重

▲台東縣警局大武警分局大執法取締113件違規。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為加強交通秩序與用路安全，台東縣警察局大武分局於5月21日至23日實施為期三日的交通大執法專案勤務，針對七大類違規項目加強查處，計取締交通違規共113件。此次行動聚焦「超速」、「未繫安全帶」及「無照駕駛」等高風險違規，反映部分用路人對交通法規的認知與遵從仍有待提升。

根據統計，本次執法中超速違規案件最多，共計34件。大武分局指出，由於轄區內的台9線與台11線道路筆直通暢，部分駕駛人易因僥倖心理而超速行駛，造成潛在危險。其次為未繫安全帶，共查獲25件，顯示部分駕駛與乘客自我防護意識仍顯不足。此外，無照駕駛亦達21件，為不可忽視的嚴重違規行為。其他違規則包含無號誌路口未停讓（16件）、行人違規（1件）、轉彎未依規定（1件）及其他類型違規（15件）。

針對上述違規情形，大武分局呼籲，民眾切勿為圖一時方便或心存僥倖，違規行為不僅可能招致罰則，更危及自身與他人生命安全。

除持續執法外，大武分局亦推動交通安全「3E策略」，即執法（Enforcement）、教育（Education）與工程（Engineering）三管齊下。執法層面持續強化路檢與巡邏密度，教育方面則透過校園宣導、社團合作與社區參與，提升民眾法規認知與安全意識；在工程部分，分局透過治安座談與家戶訪查收集民意，並彙整提出道路環境改善建議，積極爭取單位協作與資源挹注。

大武分局強調，打造安全交通環境需仰賴公私協力，未來將持續結合警政資源與在地力量，共同營造有序、安全的用路空間，讓交通安全成為生活日常的一部分。