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青年首登綠島展開走讀體驗　用五感連結台東認同

▲台東青年走讀綠島深入在地文化。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東青年走讀綠島深入在地文化。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化新世代青年對地方的認同與參與，台東縣政府持續推動「2025青年新五感走讀」系列計畫，首場活動於5月24日至25日登場，帶領25位青年踏上綠島，展開兩天一夜的深度文化旅程。活動以「永續品牌與島嶼認同」為主題，透過在地導覽、水域探索、產業交流與實作體驗，引導青年以五感深入理解綠島日常，激發對土地的共感與行動意識。

此次走讀活動跳脫傳統觀光導覽形式，設計包含機車環島、水域體驗、地方料理製作、永續產業座談等豐富行程，讓青年以實際參與的方式，感受綠島的文化紋理與環境議題。過程中，學員們主動展開對話、延伸討論，呈現出對地方事務的高度關注與參與熱忱。

「一開始只是想參加看看，結果體驗遠超過預期，大家從原本的生疏，到後來像老朋友一樣交流對話。」一位參與者分享道，短短兩天的行程，不僅促進彼此連結，更深化對家鄉的理解與情感。

活動內容也涵蓋在地創業案例與生活實踐分享，包括花生糖手作、咾咕石古厝的飲食記憶、潛水教練的創業經驗，以及綠島青年返鄉發展的故事。青年從中體會到，永續並非空泛概念，而是一種與土地共生的生活選擇。「如何讓日常的事物得以永續？從在乎開始，才有可能真正留下來。」這是此次走讀中讓人深刻的一句話。

台東縣政府青年發展中心表示，此次綠島行程實踐了「五感體驗」的設計理念——虛榮感、飽足感、幽默感、同儕感與社會共感，讓參與者在感官與情感層面都與地方產生連結，進而思考如何將這些體會轉化為具體行動。系列活動也將陸續舉辦市區與南迴場次，期待擴大參與範圍，深化青年與地方的連結與對話。

「2025青年新五感走讀」系列共規劃三場走訪行程，自5月起持續至7月，每場招募25位居住或工作於台東的18至40歲青年實地參與。透過實境參與與深度互動，培養對公共事務有熱忱的中堅力量。下一階段將接續市區與南迴走讀，歡迎有興趣的青年踴躍報名參加，與台東一同書寫屬於自己的地方故事。

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