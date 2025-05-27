竹筏盛會結合健康宣導　池上衛生所推動無菸生活與兒童安全

▲台東池上衛生所推動無菸生活與兒童安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

池上鄉一年一度的竹筏季活動上周末於大坡池盛大登場，吸引全台各地竹筏運動愛好者齊聚一堂，現場熱鬧非凡。池上鄉衛生所也把握此一地方盛會，在活動現場設置健康宣導攤位，以「無菸健康生活」為主軸，向民眾推廣菸害防制與兒童安全觀念，將公共衛生議題融入節慶氛圍，吸引大量民眾參與。

為提高宣導效果，衛生所特別邀請池上國中師生與竹筏選手一同參與菸害防制行動，透過標語拍照打卡、衛教問答與趣味闖關等互動方式，讓民眾在輕鬆參與中理解「向電子煙說NO」、「未滿20歲不得吸菸」等重要訊息，同時大力宣傳免費戒菸專線 0800-636-363，鼓勵吸菸者勇敢邁出戒菸的第一步。

除了菸害防制，衛生所也結合夏季即將到來的生活情境，加強宣導兒童的居家與戶外安全知識。針對溺水風險、交通安全、浴室意外及嬰幼兒睡眠環境等常見問題，衛生人員現場提供實用建議，提醒家長重視危險水域警示，落實騎車戴安全帽的習慣，注意洗澡水溫與陪伴時機，並為嬰兒打造無枕、無雜物的睡眠空間，以減少意外風險。

池上鄉衛生所表示，結合在地活動進行健康與安全宣導，不僅能提高民眾參與度，也能讓重要的公共衛生資訊更貼近生活、自然融入日常。未來也將持續透過寓教於樂的方式，深化社區健康意識，共同營造無菸、友善、安全的生活環境。