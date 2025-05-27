族語創作成果發表　台東TTICC推動兩張原民音樂專輯問世

▲兩張族語專輯正式問世。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

歷經兩年醞釀與創作，台東縣政府原住民族行政處推動的「原住民音樂人才培育計畫」已見成果。由膽曼部落音樂創作者馬樂 Madal 與後搖滾樂團 Triple Deer 分別推出族語專輯《被祝福的人 Malemeday》與《SOWAL》，作品皆於台東縣原住民文化創意產業聚落（TTICC）駐村期間創作完成，展現族語與當代音樂融合的創作能量。

縣府指出，自112年起，原民處於 TTICC 推動音樂人才計畫，透過駐村創作與專業課程，支持具族語文化底蘊的音樂人。課程內容涵蓋母語電音製作、編曲、錄音、混音等，並邀請金曲獎得主阿爆（阿仍仍）、黃少雍及其他製作人指導，鼓勵學員結合族語與現代流行音樂語彙，發展個人聲音風格。

馬樂 Madal 長期投入阿美族古調採集與文化實踐，今年5月正式發行首張母語創作專輯《被祝福的人 Malemeday》。專輯圍繞「祝福、創傷與療癒」為主題，融合仿古調旋律與當代編曲，試圖在文化衝擊後尋求修復與和解。主打歌《被祝福的人》由導演璽祐．哈噜咪返鄉拍攝 MV，展現部落日常與情感連結；專輯包裝亦別具匠心，由設計師萬皓芸 Rupi 操刀，以織布與十字繡意象堆疊記憶與時間，歌詞本採用描圖紙分層呈現族語與中文，提升閱讀與視覺層次。

而成立於2012年的五人編制後搖滾樂團 Triple Deer，睽違七年發行新作《SOWAL》，名稱取自阿美語「說話、語言、故事」之意。專輯十首歌曲均以族語創作，呈現主唱 Miko 自幼與聽障母親溝通經驗所啟發的語言意識。從首曲〈Questioning Eyes〉的自我探問到〈Look at Us〉對未來的凝視，專輯透過後搖滾曲式表現語言情感，展現音樂與身份認同的交會。樂團期望族語音樂能成為生活中自然的一部分，在更多聽眾的播放清單中留下聲音印記。

原民處表示，無論是馬樂對族語文化的長期耕耘，或是 Triple Deer 對音樂語法與風格的探索，皆展現原民創作者對語言與文化的深度連結。這兩張專輯不僅是音樂作品，更是族語文化的傳遞媒介。未來，原民處與 TTICC 將持續推動族語音樂創作，協助具潛力的創作者拓展創作路徑，讓族語在旋律中延續與流傳。