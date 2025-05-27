台經院點名13產業前景悲觀　院長：升息恐釀衝擊

▲台灣經濟研究院院長張建一。（圖／台經院提供）



記者楊庭蒝／綜合報導

台灣經濟研究院於5月26日公布4月景氣動向調查，三大產業營業氣候測驗點全面下滑，製造業連續三個月走跌，服務業與營建業更連續四個月下挫，顯示產業對下半年景氣看法轉趨保守。台經院也點名13大行業未來半年展望不佳，籲各界提高警覺。

根據台經院調查，製造業營業氣候測驗點為90.90點，較上月大減3.53點，為近兩年新低；服務業為85.41點，月減3.03點，跌至疫情爆發以來最低；營建業為90.38點，月減2.98點，為2022年底以來低點。這三項指標全面走跌，反映業界對下半年經濟充滿不確定。

台經院院長張建一指出，全球經貿環境仍高度動盪，美中雖暫停關稅戰90天，歐盟對中國電動車徵收關稅則延至7月上路，但相關政策變數仍對企業信心造成壓力。他警告，「若美國不降息反升息，將成景氣最大風險」，尤其在匯率波動劇烈下，廠商避險空間受限。

張建一補充，2021年新台幣緩步升值時，企業尚可調整避險策略，但今年5月初的新台幣快速升值，已讓部分廠商措手不及。他強調，央行應維持穩定步調，避免市場過度恐慌與謠言干擾。

本次調查中，13大行業被點名對未來半年景氣看壞，涵蓋紡紗、紙業、化工、石化、人造纖維、螺絲螺帽、運輸工具、汽機車及零組件、自行車、批發、證券與保險等傳產與金融服務領域。景氣預測中心主任孫明德指出，企業目前處於「清理戰場」階段，面臨貿易與貨幣戰雙重壓力，尤其是匯率競貶將導致各國削價競爭，影響出口動能。

張建一指出，美方正針對ICT與半導體進行「232調查」，行政院與台積電已遞交意見書。他擔心若美國最終課徵高額關稅，可能牽動整個供應鏈，引發「大水庫效應」向下游轉嫁成本，影響台灣半導體的競爭力。