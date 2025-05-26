川普關稅戰「2大目標產業」曝光　點名晶片、坦克

▲川普說，「我們要做的是晶片、電腦，還有許多其他產品，像是坦克和軍艦」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普25日表示，關稅政策旨在促進國內坦克等軍工業以及發展人工智慧領域，例如製造坦克、科技產品，並非生產運動鞋和T恤，「我們想製造軍事裝備，我們想做大東西，我們要用電腦發展人工智慧（AI）」。

路透報導，川普是在紐澤西州搭乘空軍一號之前發表上述言論，同意財政部長貝森特（Scott Bessent）4月29日的看法，也就是美國不一定需要蓬勃發展的紡織業。

川普說，「我們不是想生產運動鞋和T恤。我們想製造軍事裝備，我們想做大東西，我們要用電腦發展人工智慧（AI）。說實話我沒打算做T恤，也不打算做襪子，這些東西我們在其他地方就能做得很好，我們要做的是晶片、電腦，還有許多其他產品，像是坦克和軍艦」。

川普關稅政策影響全球市場，主張從6月1日起對歐盟商品徵收50％關稅，並警告蘋果公司，可能會對美國消費者購買的所有進口iPhone徵收25%的稅。不過到了25日，川普在與歐洲執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話後，決定將關稅實施日期延後至7月9日，為雙方爭取更多談判時間。