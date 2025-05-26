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快訊／歐盟來電請求！　川普同意「延後50%關稅」至7月9日

▲川普。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普5月23日宣布，因與歐盟（EU）貿易談判毫無進展，計劃自6月1日起對歐盟商品徵收50％關稅。然而，5月25日，川普在與歐洲執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話後，決定將關稅實施日期延後至7月9日，為雙方爭取更多談判時間。

川普在社群平台Truth Social上表示，馮德萊恩致電請求延後關稅實施，並承諾雙方將迅速展開貿易談判。川普稱，「我同意將50％關稅的實施日期延後至2025年7月9日，這是我的榮幸。」他補充，馮德萊恩表示談判將迅速展開，雙方將努力達成協議。

馮德萊恩則在社群平台X上表示，與川普通話「良好」，並強調歐盟與美國擁有全球最重要且密切的貿易關係。她指出，「歐洲準備迅速且果斷地推進談判。為達成良好協議，我們需要時間至7月9日。」

川普此前批評歐盟在貿易上對美國不公平，並指責歐盟在談判中態度強硬，導致談判陷入僵局。他表示，歐盟的貿易壁壘、增值稅、企業罰款、非貨幣貿易壁壘、貨幣操縱以及對美國公司的不公正訴訟，造成美國每年超過2,500億美元的貿易逆差，這是完全不可接受的。

此次延後關稅實施的決定，為雙方提供了額外的談判時間，避免了貿易緊張局勢的進一步升級。歐盟方面表示，將利用這段時間積極與美國展開談判，尋求達成互利的貿易協議。

分析人士指出，若雙方未能在7月9日前達成協議，川普可能重新啟動關稅措施，這將對全球貿易造成重大影響。歐盟則可能採取報復性措施，對美國商品加徵關稅，進一步加劇貿易緊張局勢。目前，市場對此消息反應謹慎，投資者關注雙方談判進展，以及可能對全球經濟帶來的影響。

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