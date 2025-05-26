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郭智輝訪美「已清楚美國要什麼」：有信心拿到好條件！

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝表示，美國之行比預期中收穫更多，且已掌握美方的立場與訴求。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

美國與全球多國的關稅協商持續進行中，經濟部長郭智輝近日訪問美國，他表示此行成果顯著，台美雙方互動良好，對美方需求已有深入了解。他強調，國人無須擔憂，本次談判有機會促成對台灣有利的結果，更有信心爭取到更具優勢的關稅安排。

郭智輝於5月啟程前往美國，參與在華盛頓舉辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），與美國商務部及企業界探討深化台美供應鏈合作。他隨後轉往德州，拓展與當地的經貿與投資聯繫。

在接受《數字台灣》節目主持人謝金河專訪時，郭智輝提到，本次美國之行比預期中收穫更多，雖然詳細內容尚未公開，因談判尚未定案，但他已掌握美方的立場與訴求。

他進一步分析，美國擅長創新與技術研發，但實際的產品開發與製造部分，常依賴亞裔等非美籍技術人員；而台灣則具備從設計到量產的完整實力，特別是在供應鏈方面，對於美國再工業化的政策目標具有關鍵意義。他認為，台灣與日本可望成為美國推動本土製造的最佳夥伴。

▲▼郭智輝 聯訪 立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

郭智輝也指出，儘管台灣產業界目前面臨關稅障礙的挑戰，但他對90天關稅緩衝期結束後的協商前景充滿信心，樂觀看待未來能談出較佳的關稅待遇。不過，他也提醒，電力成本對製造業衝擊不容忽視。

談到國內能源議題，他呼籲支持政府補助台電的政策，指出產業界普遍認為與其一次性發放現金，更重要的是穩定電價，因為電費是每月持續性的負擔。

關於即將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）再度掀起人工智慧熱潮，郭智輝透露，政府正推動AI新十大建設，經濟部將積極輔導業者升級技術，並致力於人才培育，讓台灣在AI領域持續前進。

他表示，目前台灣在全球AI應用能力評比中名列第21，目標年底超越日本、明年趕上韓國，並力拚2027年躍升至全球第3，與新加坡並駕齊驅。目前評比前兩名分別為美國與中國。

在人才策略方面，他計畫一年內培育五萬名年輕人進入AI產業，並開放國際數位遊牧族來台貢獻所長，強化台灣的科技競爭力。

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