為川普、石破G7峰會鋪路！　日美本周辦「部長級會議」協商關稅

▲日本首相石破茂表示，日美雙方本周內將會舉行部長級閣僚會議，協商關稅。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

面對美國川普政府提出的關稅措施，日本首相石破茂表態，有意推動日美雙方提前進行部長級談判，以期在6月的G7高峰會時能夠順利達成協商。日本政府預計本周內會與美方重啟談判，積極朝達成協議邁進。

根據《日本放送協會》報導，石破茂25日晚間在首相公邸接見剛從美國返國的經濟再生擔當大臣赤澤亮正，聽取他與美國貿易代表署的會談結果，並與官房長官林芳正共同研商下一步對策。

G7高峰會6月中旬將於加拿大登場，石破強調，會以G7高峰會為契機，持續深化關稅議題的磋商。而在此之前將會推動部長級的談判，以確保達到一定程度的共識。

根據日本政府的安排，赤澤與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）可能會在本周稍晚舉行新一輪會談。

除了經貿問題，石破也透露，日方正考慮在軍事合作方面加強與美方的聯繫，包括提供協助美軍艦船在日本進行維修，以及針對破冰船在北極圈航行的技術合作，雙方有望展開更多合作討論。

在雙邊交涉中，日本方面也提出了「日美造船黃金時代計畫」，希望透過這項倡議深化兩國在造船領域的合作。目前該計畫已在日本政府內部啟動細部規劃，具體內容正在研擬中。